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Потресни детаљи погибије младића: Пао са мотора након судара, па га прегазио други аутомобил

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:37

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Младић из Врања, стар 24 године, погинуо је у четвртак увече у селу Нерадовац, код Врања.

Према информацијама са терена, младић се кретао на путу Бујановац – Врање, када је ударио у ауто испред себе, након чега је пао са мотора.

Иза њега се кретао други ауто, који није успио да закочи, те је прегазио младића.

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Све се догодило око 19:30 часова, на магистралном путу, недалеко од цркве у Нерадовцу.

Младићу није било спаса, а увиђај је још у току. Саобраћај између Врања и Бујановца, на магистралном путу је у прекиду.

(Блиц)

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Тагови :

погинуо младић

Саобраћајна несрећа

погинуо моториста

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