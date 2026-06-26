Потресни детаљи погибије младића: Пао са мотора након судара, па га прегазио други аутомобил

Аутор:АТВ редакција
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Младић из Врања, стар 24 године, погинуо је у четвртак увече у селу Нерадовац, код Врања.
Према информацијама са терена, младић се кретао на путу Бујановац – Врање, када је ударио у ауто испред себе, након чега је пао са мотора.
Иза њега се кретао други ауто, који није успио да закочи, те је прегазио младића.
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Све се догодило око 19:30 часова, на магистралном путу, недалеко од цркве у Нерадовцу.
Младићу није било спаса, а увиђај је још у току. Саобраћај између Врања и Бујановца, на магистралном путу је у прекиду.
(Блиц)
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