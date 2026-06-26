Пет доказа које нико није могао да оспори: Због овога је Кецмановић осуђен на робију

Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Београду осудио је Владимира Кецмановића на 14 година и 6 мјесеци затвора, а суд је имао низ доказа које одбрана није могла да оспори, а посебно се издвојило пет таквих који несумњиво указују на кривицу.
Пресуда изречена 18. јуна 2026. године, у поновљеном суђењу пред судијом Драганом Мартиновићем, ставила је тачку на друго првостепено суђење оцу дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар". Владимир Кецмановић проглашен је кривим за тешко дјело против опште сигурности и занемаривање дјетета. Његова супруга Миљана бранила се са слободе током цијелог поступка, док је он у притвору провео пуне три године.
Пресуда још није правоснажна, и тужилаштво и одбрана најавили су жалбу Апелационом суду.
Ипак, током образложења пресуде јавност је могла чути доказе о којима се сад бруји, а које нико, па ни одбрана својом жалбом не може да оспори.
Суд је утврдио да је Владимир Кецмановић у периоду од годину дана прије трагедије систематски обучавао свог тада 13-годишњег сина да рукује ваздушним и ватреним оружјем. Није била ријеч о случајном контакту дјетета са оружјем, била је то организована обука. Судија Мартиновић прецизирао је да је Коста научен како да стоји, држи пиштољ, правилно дише, нишани и пуца.
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Тужилаштво је ту чињеницу поставило као камен-темељац оптужнице. Поступајућа тужитељка рекла је да је Владимир Кецмановић створио услове да се догоди злочин, јер је сина од 12 до 13 година обучио да рукује пиштољима и пуца. Та обука, утврдио је суд, није одговарала узрасту дјетета ни по једном критеријуму.
Закон о оружју и стрељиву јасно прописује да оружје и стрељиво морају бити закључани и посебно одвојени у сефовима или сличним ормарима причвршћеним за зид, који се не могу лако отворити. Владимир Кецмановић оружје је чувао у коферима за пренос. То није била ситна формална неправилност, то је био непосредни узрок који је омогућио злочин.
Одбрана је тврдила да су ковчези били закључани шифром и скривени тако да дјечак није знао гдје се налазе. Суд ту аргументацију није прихватио. Утврђено је да Кецмановић није савјесно чувао оружје да не доспије у руке дјетета, што је директно кршење закона и основ за кривичну одговорност.
Овај доказ можда је најрјечитији од свих. Утврђено је да је Коста 24. априла, када је био сам у кући и већ донио одлуку да почини злочин, између пола сата и сат времена тражио оружје, пронашао га, без проблема погодио шифру, узео оба пиштоља и вратио их на мјесто.
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Дана 1. маја увече вратио се, узео полуаутоматске пиштоље — „збројевку" и „ругер" — и укупно 92 метка, и сакрио их у ладицу свог радног стола. Између два и три сата ујутро у купатилу је израђивао Молотовљеве коктеле. Напад који је сљедећег јутра однио животе деветоро дјеце и чувара Драгана Влаховића трајао је тачно двије минуте и једну секунду.
Отац видио да нешто није у реду, али није реаговао
Управо у тренутку када је Коста 1. маја узимао оружје, Владимир Кецмановић је преко мобилне апликације покушао даљински да приступи систему видео-надзора у стану. Апликација му то није дозволила. Родитељи су прешли преко тога, закључивши да дјечак само пролази кроз фазу у којој захтијева приватност.
Тај пропуштени сигнал суд је вредновао као дио шире слике, континуираног изостанка родитељског надзора и одсуства реакције на знакове узбуне. Кецмановићи су, подсјетимо, први родитељи у српском правосуђу оптужени за психичко занемаривање дјетета. Тужилац је нагласила да није била у питању једна изолована грешка, већ дуготрајан образац понашања.
Малољетни Коста К. саслушан је путем видео-линка из болнице у својству свједока у истрази против родитеља. Потврдио је да му је отац омогућио приступ шифри сефа са оружјем и да га је водио у стрељану. На суђењу је изјавио да му је отац оружје ставио на располагање.
Одбрана је и овај исказ оспоравала, а синовљев исказ у поновљеном поступку дјелимично се разликовао од ранијих свједочења. Суд, међутим, није у потпуности слиједио нову верзију исказа и остао је при закључку који произилази из комбинације свих пет доказа заједно.
На крају изрицања пресуде, судија Драган Мартиновић изјавио је да сматра да ова пресуда може бити добар замајац за промјену одређених прописа, укључујући забрану дјеци да пуцају у стрељани и пооштрене услове за држање оружја код куће, преноси Информер.
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