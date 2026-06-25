Преминуо дјечак (15) након што је пао са електричног тротинета: Трагедија у БиХ

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У Свеучилишној клиничкој болници Мостар јуче је преминуо 15-годишњи младић из околине Метковића, након што је задобио по живот опасне повреде главе у тешкој несрећи која се догодила у уторак.
Доктори су се данима борили за његов живот, но озљеде су, нажалост, биле претешке.
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Несрећа се догодила када се група дјеце играла у близини водоводног канала.
Једно је дијете на дружење дошло електричним тротинетом, након чега су се дјечаци измјењивали у вожњи. Када је ред дошао на 15-годишњака, сјео је на тротинет, но убрзо је изгубио надзор, пао и главом снажно ударио о асфалт.
Како неслужбено сазнајеДубровачки дневник, тротинет којим је управљао несретни младић био је знатно веће снаге него што је то законом допуштено за такву врсту возила.
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