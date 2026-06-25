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Не мирује тло у Венецуели: Регистровано још 10 накнадних потреса

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 14:17

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Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Javier Campos)

Венецуеланска фондација за сеизмолошко истраживање регистровала је најмање 10 додатних потреса након два разорна земљотреса у Венецуели, јавља лист “Насионал”.

У извјештају се наводи да је већина додатних потреса регистрована у државама Ла Гваира и Миранда, те да су били магнитуде између 2,4 и 4,5 степени по Рихтеровој скали.

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Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали погодили су Венецуелу у размаку мањем од једног минута, а власти су прогласиле ванредно стање.

Вршилац дужности предсједника Венецуеле Делси Родригез изјавила је раније да је до сада потврђена смрт 164 људи, те да је повријеђено 971 лице.

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Тагови :

Венецуела

земљотрес у Венецуели

потрес

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