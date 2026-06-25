Не мирује тло у Венецуели: Регистровано још 10 накнадних потреса

Аутор:АТВ редакција
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Венецуеланска фондација за сеизмолошко истраживање регистровала је најмање 10 додатних потреса након два разорна земљотреса у Венецуели, јавља лист “Насионал”.
У извјештају се наводи да је већина додатних потреса регистрована у државама Ла Гваира и Миранда, те да су били магнитуде између 2,4 и 4,5 степени по Рихтеровој скали.
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Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали погодили су Венецуелу у размаку мањем од једног минута, а власти су прогласиле ванредно стање.
Вршилац дужности предсједника Венецуеле Делси Родригез изјавила је раније да је до сада потврђена смрт 164 људи, те да је повријеђено 971 лице.
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