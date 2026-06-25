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Топлотни талас за три дана однио 200 живота у Шпанији: Температуре преко 42 степена

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 13:36

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Сунце у пустињи.
Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

Европа тренутно пролази кроз један од најинтензивнијих топлотних таласа у новијој историји, са рекордним температурама, највишим степенима упозорења и озбиљним посљедицама у више земаља.

Подаци Система за свакодневно праћење морталитета (МоМо), којим управља Здравствени институт Карлос 3 у Мадриду, показују да је између понедјељка и сриједе у Шпанији преминуло 212 особа више него што се очекује на основу историјских статистичких података.

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Систем МоМо свакодневно прикупља податке о смртности у Шпанији и процјењује одступања у броју преминулих упоређујући их са очекиваним нивоима заснованим на дугорочним трендовима.

Шпанија је љето дочекала са великим дијеловима земље под упозорењима због екстремних температура које су се кретале око 40 степени Целзијуса, укључујући и унутрашњост Баскије, сјеверног региона који је традиционално познат по знатно блажој клими.

Власти су у том региону обуставиле спортске и културне активности на отвореном, док су у другим дијеловима земље температуре прелазиле чак 42 степена Целзијуса.

Изузетно високе температуре за јун забиљежене су ове недјеље и у Француској, Белгији, Уједињеном Краљевству и Швајцарској, а у појединим случајевима достигнути су нивои који нису виђени откако постоје метеоролошка мјерења.

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Инфраструктура, јавне службе и транспортни системи широм Европе налазе се под све већим притиском док се земље суочавају са екстремно високим температурама током дана и ноћи.

У Француској су јуче оборени рекорди просјечних јунских температура, док су у многим областима вриједности знатно премашиле 40 степени Целзијуса. Измјерено је: 43,6°Ц у Казоу; 42,5°Ц у Бордоу; 42,2°Ц у Нанту; 41,6°Ц у Ле Ману и 40,3°Ц у Паризу.

Ови подаци потврђују да се велики дио западне Европе суочава са изузетно опасним временским условима који утичу на здравље становништва, енергетску инфраструктуру и свакодневни живот милиона људи.

(Телеграф.рс)

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топлотни талас

Рекордни топлотни талас

врућина

преминули због врућине

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