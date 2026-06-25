Путин: Солидарност са свима који живе у Венецуели

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин упутио је саучешће вршиоцу дужности предсједника Венецуеле Делси Родригез након разарајућих земљотреса у којима је погинуло најмање 32 људи.
Он је у телеграму пружио подршку Венецуели и изразио солидарност са свима који живе у тој земљи, пренијела је "Раша тудеј".
Бројне организације и земље изразиле су солиратност и понудиле помоћ Венецуели, укључујући УН, Кину, Француску, Њемачку и САД.
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Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали погодили су Венецуелу у размаку мањем од једног минута, а власти су прогласиле ванредно стање.
Родригезова је саопштила да је најмање 32 људи погинуло, а да је хоспитализовано више од 700.
Спасиоци су до сада из рушевина уништених зграда у општини Чакао у Венецуели успјешно извукли 23 људи.
Међутим, АФП јавља да званичан број жртава земљотреса у Венецуели не укључује податке из Ла Гваире, најугроженијег подручја које се налази близу пријестонице Каракаса које је проглашено "зоном катастрофе".
У извјештају се наводи да су мјештани града Катија ла Мар провели ноћ тражећи преживјеле испод рушевина.
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