Logo

Путин: Солидарност са свима који живе у Венецуели

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 13:08

Коментари:

0
Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Tanjug

Предсједник Русије Владимир Путин упутио је саучешће вршиоцу дужности предсједника Венецуеле Делси Родригез након разарајућих земљотреса у којима је погинуло најмање 32 људи.

Он је у телеграму пружио подршку Венецуели и изразио солидарност са свима који живе у тој земљи, пренијела је "Раша тудеј".

Бројне организације и земље изразиле су солиратност и понудиле помоћ Венецуели, укључујући УН, Кину, Француску, Њемачку и САД.

Земљотрес у Венецуели

Свијет

Расте број жртава разорних земљотреса: Погинуле најмање 164 особе

Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали погодили су Венецуелу у размаку мањем од једног минута, а власти су прогласиле ванредно стање.

Родригезова је саопштила да је најмање 32 људи погинуло, а да је хоспитализовано више од 700.

Спасиоци су до сада из рушевина уништених зграда у општини Чакао у Венецуели успјешно извукли 23 људи.

Међутим, АФП јавља да званичан број жртава земљотреса у Венецуели не укључује податке из Ла Гваире, најугроженијег подручја које се налази близу пријестонице Каракаса које је проглашено "зоном катастрофе".

У извјештају се наводи да су мјештани града Катија ла Мар провели ноћ тражећи преживјеле испод рушевина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

земљотрес у Венецуели

Венецуела

Земљотрес

Коментари (0)

Више из рубрике

Спасиоци претражују рушевине срушене зграде након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у сриједу, 24. јуна 2026.

Свијет

Расте број жртава разорних земљотреса: Погинуле најмање 164 особе

4 ч

0
Топлотни талас односи животе: Жена преминула у кампу, дијете (3) пронађено мртво у аутомобилу

Свијет

Топлотни талас односи животе: Жена преминула у кампу, дијете (3) пронађено мртво у аутомобилу

6 ч

0
Спасилачки радници траже преживјеле у срушеној згради након земљотреса у Каракасу, Венезуела, сриједа, 24. јуна 2026.

Свијет

Спасиоци чују заробљене испод рушевина у Венецуели: "Спасићемо их"

6 ч

0
Земљотрес у Венецуели

Свијет

Између 10 и 100 хиљада жртава: Стравичне процјене посљедица земљотреса

7 ч

0

  • Најновије

17

23

Одређен притвор Дервенћанину који је комшији запалио кућу

17

10

Центар дана, 25.06.2026.

16

50

Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

16

47

Унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде

16

43

Захарова: Брисел главна препрека миру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима