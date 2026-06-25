Дијете пало са литице, задобило тешке повреде: Драма у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Дијете из Мађарске је пало са видиковца у непосредној близини Бледског замка непосредно прије 11 часова и том приликом доживјело тешке повреде.
Према наводима Полицијске управе Крањ, породица из Мађарске шетала је стазом око Бледског замка када је дијете стало на ивицу , пало и доживјело тешке повреде.
На лицу мјеста му је указана помоћ, а затим је хеликоптером Словеначких оружаних снага превезен у Универзитетски клинички центар (УКЦ) Љубљана, преноси РТВ Словеније.
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"Дијете се оклизнуло са видиковца преко зида, а затим низ стрму падину“, рекао је шеф Горске службе спасавања Радовљица Тони Смолеј.
У спасавању је учествовало 10 спасилаца. Полиција прикупља информације о инциденту и о свим сазнањима ће обавијестити надлежно окружно државно тужилаштво.
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