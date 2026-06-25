Влада Српске донијела Уредбу о обједињеном извјештају о пословању јавних предузећа

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске донијела је данас, на 16. сједници, у Бањалуци, Уредбу о обједињеном извјештају о пословању јавних предузећа.
Основни разлог за доношење ове уредбе јесте потреба да се на јединствен и прецизан начин уреде садржај, начин израде, рокови и поступак достављања обједињеног извјештаја о пословању јавних предузећа.
Доношењем ове уредбе обезбјеђује се редовно, систематизовано и упоредиво извјештавање о пословању јавних предузећа, посебно у погледу финансијских и нефинансијских показатеља, власничке структуре, начина вршења власничке функције, управљања, транспарентности, фискалних ризика и других питања од значаја за праћење пословања јавних предузећа.
Ова уредба представља једну од мјера усмјерених на унапређење система корпоративног управљања јавним предузећима, у складу са принципима транспарентности, одговорности, професионализације власничке функције и редовног агрегирања података о портфолију јавних предузећа.
Влада је донијела и Уредбу о Јединственом информационом систему за координацију надзора јавних предузећа у Републици Српској.
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Основни разлог за доношење ове уредбе јесте потреба да се ближе уреде садржај Информационог система, начин његовог вођења, приступ подацима, размјена података са другим системима, одговорност за унос, тачност, потпуност и благовременост података, као и друга питања од значаја за функционисање и примјену Информационог система.
Успостављањем Информационог система обезбјеђује се јединствена електронска платформа за вођење Регистра јавних предузећа, праћење финансијских и нефинансијских показатеља пословања, праћење остваривања циљева пословања и кључних показатеља учинка, припрему података потребних за израду обједињеног извјештаја, као и размјену података између учесника Система за координацију.
Доношење ове уредбе доприноси унапређењу транспарентности, одговорности, ефикасности и економичности у пословању јавних предузећа, као и јачању институционалног оквира за праћење финансијских показатеља, фискалних ризика и других питања од значаја за координацију надзора над јавним предузећима.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о утрошку и ефектима додијељених средстава подстицаја за улагања у 2025. години.
Министарство привреде и предузетништва је у 2025. години спровело програм подстицаја за улагања у привреди. На јавни позив пријавило се 219 привредних субјеката, од којих је 180 испунило услове за резервацију подстицаја у укупном износу од 19,1 милион КМ. Након реализације инвестиција, 159 привредних субјеката је остварило право на исплату подстицаја у укупном износу од 16,27 милиона КМ, док 21 субјект није испунио услове или је одустао од подстицаја. Подстицајима су подржана улагања у вриједности од око 51,26 милиона КМ, првенствено за набавку савремене производне опреме, модернизацију производних процеса и пројекте зелене и циркуларне економије. Највећи број корисника и највећи износ подстицаја односио се на металну и електро индустрију, затим дрвну индустрију и индустрију гуме и пластике. Анализа пословања корисника показује да су у 2025. години остварили раст укупних прихода од 5,6%, нето добит од око 155 милиона КМ и задржали око 12.050 радних мјеста. Нето вриједност постројења и опреме повећана је за 18%, што указује на значајан инвестициони циклус и технолошку модернизацију производних капацитета.
Влада је усвојила и Информацију о финансијској подршци 31. Међународном сајму књига Бања Лука 2026, те задужила Министарство просвјете и културе да из средстава гранта намијењеног за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу издвоји средства у износу 20.000,00 КМ у сврху реализације наведене активности.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о почетку реализације пројекта Програм Европске уније за запошљавање у БиХ - EU4People.
Пројекат EU4People има за циљ да пружи подршку реформама у области запошљавања и друштвеног развоја, као и социоекономском опоравку. Фокус пројекта је да се повећа могућност запошљавања младих људи, жена из руралних подручја и других категорија које теже долазе до запошљавања.
Вриједност пројекта је 5.492.962,00 евра, а имплементира га Међународна организација рада (МОР). Поред директне помоћи у виду грантова, пројекат ће пружити и техничку помоћ за унапређење пословних процеса јавних завода/служби за запошљавање. Трајање пројекта је 42 мјесеца, почевши од 1. марта 2026. године до 1. септембра 2029. године.
Закључком се задужују надлежни републички органи управе да, у сарадњи и координацији са Министарством за европске интеграције и међународну сарадњу, учествују у активностима и управљачким структурама пројекта Програм Европске уније за запошљавање у БиХ.
Влада је донијела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању квота радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2026. годину.
Измјена је извршена на начин да се за продужење раније издатих радних дозвола квота повећава са 500 на 800, а за ново запошљавање квота се повећава са 1.500 на 2.200.
Влада Републике Српске усвојила је Нацрт програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2027-2029. година.
За потребе припреме Нацрта ПЈИ РС 2027-2029. година вршене су анализе пројеката министарстава/институција садржаних у ПИМИС систему. Предмет анализе била су 186 пројекта, од чега 91 пројекат у имплементацији и 95 кандидованих пројеката (до седам приоритета пројеката министарстава/институција).
У периоду 2027-2029. година у Републици Српској уговорене су инвестиције министарстава/институција укупне вриједности у износу од 7,2 милијарде KМ - пројекти у имплементацији. У трогодишњем периоду 2027-2029. година, планира се утрошити 3,5 милијарди КМ.
Као приоритетне потребе без обезбијеђених извора финансирања, посматрајући до највише седам најприоритетнијих пројеката министарстава/институција исказане су додатне инвестиције у износу од 4 милијарде КМ. Напомињемо да укупна вриједност свих кандидованих пројеката министарстава/институција износи 9,77 милијарди КМ.
Анализа секторске структуре инвестиција у имплементацији у периоду 2027-2029. година (према ресорној надлежности за пројекте) показује да су највеће инвестиције у секторе енергетике, саобраћаја, здравства и пољопривреде (94,59 одсто укупних инвестиција).
У израду Приједлога ПЈИ РС 2027-2029. година укључене су и све јединице локалне самоуправе у Републици Српској и кроз ПИМИС систем поднијеле су своје пројекте у имплементацији и приоритетне пројекте без обезбијеђених извора финансирања (кандидоване пројекте).
Пријављено је укупно 115 пројеката у имплементацији чија укупна вриједност улагања у периоду 2027-2029. година износи 214,7 милиона КМ. У финансирању инвестиционих пројеката јединица локалне самоуправе у периоду 2027-2029. година домаћа средства учествују у износу од 173,7 милиона КМ или 80,89 одсто, а ино средства у износу од 41 милион КМ или 19,11 одсто (од чега кредити у износу од 8,3 милиона КМ и грантови у износу од 32,6 милиона КМ).
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