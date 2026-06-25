Влада Српске данас о кључним пројектима: Ево шта је све на дневном реду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас 16. сједницу Владе Републике Српске.
На предложеном дневном реду налази се чак 51 тачка, а министри ће се изјашњавати о низу кључних економских, инфраструктурних и енергетских питања.
Влада ће, између осталог, разматрати Информацију о дугу са стањем на дан 31.12.2025. године, као и Нацрт програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2027 - 2029. година.
Посебну пажњу јавности привлаче тачке из ресора енергетике. Министри ће разматрати потребу обезбјеђења кредитних задужења у циљу реализације пројеката МХЕ „Бурум“ и МХЕ „Водозахват“.
Такође, на дневном реду је доношење одлуке о утврђивању посебног интереса за непокретности ради изградње гасне станице на гасоводу у Палама и на Јахорини. Исто тако, биће разматрана и концесија за изградњу соларне електране „Билећа 1“ са батеријским системом за складиштење електричне енергије.
Влада ће анализирати и финансијски сектор кроз извјештаје о стању у банкарском систему, раду Агенције за банкарство, те стању у сектору осигурања за протеклу годину.
На дневном реду је и извјештај о ефектима додијељених подстицаја за улагања у 2025. години, као и уредбе које се тичу бољег надзора над пословањем јавних предузећа у Републици Српској.
Када је ријеч о култури и јавним средствима, Саво Минић је на дневни ред ставио финансијску подршку за 31. Међународни сајам књига у Бањалуци, као и суфинансирање дугометражних играних филмова средствима Аудио-визуелног центра Српске за ову и наредну годину.
Поред наведеног, министри ће расправљати о експропријацији земљишта за потребе изградње ауто-пута Бања Лука - Приједор, као и о укидању сагласности бањалучком предузећу "DORI GROUP" за производњу наоружања и војне опреме.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
16 ч1
Република Српска
16 ч0
Република Српска
18 ч0
Најновије
12
31
12
24
12
18
12
09
12
07
Тренутно на програму