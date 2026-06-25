Тришић Бабић: Сила као политички аргумент политичког Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Бакир Изетбеговић је изјавом да се лидер СНСД-а Милорад Додик "мора ријештити неком силом" показао пред цијелим свијетом са чим се Република Српска годинама суочава, истакла је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Она је оцијенила да је ово био позив на употребу силе против човјека који има највећи политички легитимитет и легалитет у периоду послијератне БиХ.
Тришић Бабић је додала да то зна и Изетбеговић, те да су баш зато ковали планове са Кристијаном Шмитом да нелегитимни и нелегални макне легитимног и легалног предсједника Републике Српске.
"Постоји једна ствар коју политички филозофи знају одавно, а политичари раде све да забораве, а то је да сила није врхунац моћи. Она је њен сурогат. Када аргумент више не пролази, када се изгуби способност увјеравања, посеже се за силом. Не као доказ снаге, него као потврда о њеном губитку", навела је Тришић Бабић у ауторском тексту за "Глас Српске".
Она је навела да Дејтонски мировни споразум није био савршен, али је био мудар на једини могући начин у таквим ситуацијама.
"Прихватио је реалност умјесто да је насилно преобликује. Препознао је да БиХ може опстати једино у својој сложености и различитости. У супротном неће опстати", навела је Тришић Бабић.
Она је истакла да Изетбеговић и СДА то никада нису прихватили, да су деценијама дејтонску БиХ третирали као привремени оквир, нешто што треба еродирати изнутра, заобићи споља или, како смо јуче чули, уклонити силом.
Тришић Бабић је указала да Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске није настала да би водила дипломатске ратове, већ из практичне спознаје да постоји озбиљан јаз између онога што се о Републици Српској прича у одређеним сарајевским круговима и онога што она заиста јесте.
"Годинама смо разговарали са међународним актерима, политичким представницима, дипломатским заједницама у Европи, Америци, Русији и шире. Нисмо тражили симпатије. Тражили смо само разумијевање за једну једину ствар. Да у демократији аргумент и изборна воља грађана буду јачи од силе и наметања", додала је Тришић Бабић.
Она је нагласила да међународна заједница то све јасније препознаје, не због тога што су представници Републике Српске гласни, него због тога што су досљедни.
Тришић Бабић је поручила да истина не треба буку.
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"И онда је господин Изетбеговић, једном реченицом у прајм тајму, учинио оно што никаква дипломатска нота не би могла. Сам је показао пред цијелим свијетом са чим се Република Српска годинама суочава. Политичка култура која позива на силу нема морални ауторитет. Има само претензију на власт. И управо зато је опасна, не као снага, него као политичка култура која насиље види као једину вриједност", констатовала је Тришић Бабић.
Она је оцијенила да је БиХ могућа, али само као заједница ентитета и три конститутивна народа.
Тришић Бабић је додала да је Република Српска одабрала тај пут, са аргументима, са институцијама, са увјерењем да историја зна разликовати градитеље од рушитеља.
"На крају, хвала Бакиру Изетбеговићу. У само неколико минута је демонстрирао цијелом цивилизованом свијету оно што ми из Републике Српске већ дуго објашњавамо" закључила је Тришић Бабић.
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