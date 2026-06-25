Којић: Устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који застрашују Србе

Аутор:АТВ редакција
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Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да је у Федерацији БиХ устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који покушавају да застраше ионако мали број Срба повратника у овај ентитет.
"Штите оне који скрнављењем православних гробаља и објеката желе да тај мали број Срба нестане из ФБиХ", рекао је Којић Срни.
Говорећи о пуцању на крст и некадашње православно гробље у мјесту Засеље код Травника, Којић је истакао да полиција и тужилаштва у ФБиХ, када кажу да не знају ко је то урадио, штите починиоце тих дјела.
"Те институције штите политике притиска на Српску православну цркву и протјеривање Срба са територије ФБиХ", рекао је Којић.
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Из Кантоналног тужилаштва Средњобосанског кантона раније је речено Срни да је у раду предмет који се односи на пуцање на крст и некадашње православно гробље у мјесту Засеље код Травника, док су из кантоналне полиције наводе да немају оперативна сазнања о мотиву овог догађаја.
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ дошао је до сазнања да је у травничком насељу Засеље из ватреног оружја испаљено више десетина метака на православни крст и гробље.
/СРНА/
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