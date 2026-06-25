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Којић: Устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који застрашују Србе

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:39

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Којић: Устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који застрашују Србе
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да је у Федерацији БиХ устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који покушавају да застраше ионако мали број Срба повратника у овај ентитет.

"Штите оне који скрнављењем православних гробаља и објеката желе да тај мали број Срба нестане из ФБиХ", рекао је Којић Срни.

Говорећи о пуцању на крст и некадашње православно гробље у мјесту Засеље код Травника, Којић је истакао да полиција и тужилаштва у ФБиХ, када кажу да не знају ко је то урадио, штите починиоце тих дјела.

"Те институције штите политике притиска на Српску православну цркву и протјеривање Срба са територије ФБиХ", рекао је Којић.

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Из Кантоналног тужилаштва Средњобосанског кантона раније је речено Срни да је у раду предмет који се односи на пуцање на крст и некадашње православно гробље у мјесту Засеље код Травника, док су из кантоналне полиције наводе да немају оперативна сазнања о мотиву овог догађаја.

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ дошао је до сазнања да је у травничком насељу Засеље из ватреног оружја испаљено више десетина метака на православни крст и гробље.

/СРНА/

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Милорад Којић

Срби

Тужилаштво БиХ

Федерација БиХ

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