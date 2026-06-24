Пала цијена злата: Најнижи ниво од новембра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Цијена злата пала је данас за више од три одсто и спустила се испод 4.000 долара по унци, достигавши најнижи ниво од новембра прошле године.
Главни разлог за то представља јачање америчког долара, као и све израженија очекивања да би америчке Федералне резерве могле додатно да пооштре монетарну политику, пренио је Трејдинг економикс.
Према процјенама тржишних учесника, вероватноћа да ФЕД у септембру повећа референтне каматне стопе порасла је на око 68 одсто, са свега 29 процената колико је износила пре недељу дана.
Раст очекивања о вишим каматним стопама повећао је негативни утицај на тржиште племенитих метала, пошто злато не доноси каматни принос и постаје мање атрактивно у односу на друге облике улагања, преноси Танјуг.
Од почетка године цијена злата ослабила је за око пет одсто, док је у односу на рекордни ниво достигнут у јануару, прије избијања сукоба са Ираном, нижа за готово 20 процената.
Аналитичари истичу да злато овог пута није успјело да у потпуности потврди своју традиционалну улогу сигурног уточишта током периода геополитичких тензија, упркос повећаној неизвјесности на међународној сцени.
Додатни утицај на цијену племенитог метала створило је подкупљење енергената, који је подстакао инфлаторне ризике и навео водеће свјетске централне банке да задрже рестриктивнији приступ монетарној политици.
На тржиштима се сада пажљиво прате наредни потези Федералних резерви, јер би евентуално даље заоштравање монетарне политике могло додатно да утиче на кретање цена злата и других инвестиционих инструмената.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
21
23
06
22
57
22
38
22
32
Тренутно на програму