На три гранична прелаза према Хрватској вриједе посебна ограничења

Аутор:АТВ редакција
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Гранична полиција Босне и Херцеговине обавијестила је грађане о важној промјени која се односи на коришћење појединих привремених међународних граничних прелаза између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске.
Према информацијама које је доставило Министарство унутрашњих послова Републике Хрватске, на привременим међународним граничним прелазима Виница, Субашићи и Вир тренутно не постоје технички услови за обраду путника који подлијежу процедурама Система уласка/изласка Европске уније (Entry/Exit System – EES), познатог као ЕЕС.
То у пракси значи да држављани трећих земаља који подлијежу ЕЕС процедурама неће моћи да користе ове прелазе за улазак у Републику Хрватску, односно Европску унију. Ова информација посебно се односи и на држављане Босне и Херцеговине који немају регулисан боравишни статус у некој од држава чланица Европске уније.
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Такви путници биће усмјеравани на друге граничне прелазе на којима су успостављени технички услови за примјену ЕЕС-а. Хрватска страна наводи да ће се овај режим примјењивати све док се на прелазима Виница, Субашићи и Вир не обезбиједе потребни технички капацитети.
Ова информација је посебно важна за грађане који планирају путовање према Хрватској током љетних мјесеци, када се због појачаног саобраћаја често бирају мањи и привремено отворени прелази како би се избјегле гужве на главним правцима.
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Путници који имају регулисан боравишни статус у некој од земаља Европске уније требало би да прије поласка додатно провјере услове преласка, како би били сигурни могу ли користити наведене прелазе. За све остале који подлијежу ЕЕС процедурама препоручује се коришћење међународних прелаза на којима је омогућена пуна примјена прописаних процедура.
Гранична полиција БиХ препоручује грађанима да прије путовања обавезно провјере актуелне услове преласка државне границе. Тиме се може избјећи враћање са прелаза, губитак времена и додатно оптерећење на путевима.
Из Граничне полиције БиХ поручују да ће наставити да правовремено информишу јавност о свим промјенама које могу утицати на несметан прелазак државне границе.
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