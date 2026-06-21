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Колапс на излазу из БиХ: Погледајте гд‌је се најдуже чека

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 16:10

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Дуге колоне возила на граничном прелазу Доња Градина, излаз из БиХ
Фото: АМС РС

На више граничних прелаза на излазу из БиХ према Хрватској и Црној Гори данас су забиљежена вишечасовна чекања.

Из АМС наводе да се у колони чека на прелазима Градишка, Доња Градина, Велика Кладуша, Изачић, Козарска Дубица, Нови Град, Костајница и Брод.

С обзиром да је почела љетна сезона, чека се и на прелазу Зупци на излазу према Црној Гори.

На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута.

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"Стање на граничним прелазима промјењиво с обзиром на то да је сезона годишњих одмора, тако да су гужве и дужа задржавања очекивана", наводе из АМС-а.

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Тагови :

Гранични прелаз

Стање на границама

колапс

АМС РС

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