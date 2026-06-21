Аутор:АТВ редакција
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На више граничних прелаза на излазу из БиХ према Хрватској и Црној Гори данас су забиљежена вишечасовна чекања.
Из АМС наводе да се у колони чека на прелазима Градишка, Доња Градина, Велика Кладуша, Изачић, Козарска Дубица, Нови Град, Костајница и Брод.
С обзиром да је почела љетна сезона, чека се и на прелазу Зупци на излазу према Црној Гори.
На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута.
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"Стање на граничним прелазима промјењиво с обзиром на то да је сезона годишњих одмора, тако да су гужве и дужа задржавања очекивана", наводе из АМС-а.
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