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Важно откриће у Маховљанима

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 15:56

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Археологија у Маховљанима
Фото: Независне

Значајно археолошко налазиште откривено је, на приватном имању у Маховљанима код Лакташа.

Према првим процјенама, а на основну пронађене грнчарије, објекат зидан каменом и кречним малтером, потиче из периода од првог до четвртог вијека.

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Пронађени су и уломци опеке и кровног покривача начињеног од тегуле и полукружног цријепа.

Преградни зидови

Према наводима Завичајног музеја Градишка, објекат чини неколико просторија, о чему јасно свједоче преградни зидови.

Археолог Душан Којић подсјећа да је подручје села Маховљани, у археолошкој литератури препознато као веома значајно.

Зоран Јованић, археолог и предсједник фондације "Ад Финес" из Лакташа је прошле седмице обавијестио Завичајни музеј Градишка, локалне власти и Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике Српске о проналаску археолошког локалитета, приликом грађевинских радова у Маховљанима.

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Реакцијом ових институција и Јованићевим залагањем радови су обустављени.

"Правовременом реакцијом сачуван је овај, веома значајан археолошки локалитет којег треба истражити, утврдити период из којег потиче и сачинити план заштите. То су трагови давне прошлости, од изузетне важности за културно наслијеђе", казао је за "Независне новине" археолог Душан Којић.

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Тагови :

Археолошка ископавања

Археолошко откриће у Маховљанима

Маховљани

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