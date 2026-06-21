Важно откриће у Маховљанима

Аутор:АТВ редакција
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Значајно археолошко налазиште откривено је, на приватном имању у Маховљанима код Лакташа.
Према првим процјенама, а на основну пронађене грнчарије, објекат зидан каменом и кречним малтером, потиче из периода од првог до четвртог вијека.
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Пронађени су и уломци опеке и кровног покривача начињеног од тегуле и полукружног цријепа.
Према наводима Завичајног музеја Градишка, објекат чини неколико просторија, о чему јасно свједоче преградни зидови.
Археолог Душан Којић подсјећа да је подручје села Маховљани, у археолошкој литератури препознато као веома значајно.
Зоран Јованић, археолог и предсједник фондације "Ад Финес" из Лакташа је прошле седмице обавијестио Завичајни музеј Градишка, локалне власти и Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике Српске о проналаску археолошког локалитета, приликом грађевинских радова у Маховљанима.
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Реакцијом ових институција и Јованићевим залагањем радови су обустављени.
"Правовременом реакцијом сачуван је овај, веома значајан археолошки локалитет којег треба истражити, утврдити период из којег потиче и сачинити план заштите. То су трагови давне прошлости, од изузетне важности за културно наслијеђе", казао је за "Независне новине" археолог Душан Којић.
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