Научници: Земљотрес стигао до језгра земље, вратио се и помакао Јапан

Аутор:АТВ редакција
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Када је 2011. године земљотрес магнитуде 9,0 погодио обалу Јапана, његови сеизмички таласи учинили су много више од самог потресања планете.
Један од тих таласа, како се чини, отпутовао је до Земљиног језгра, одбио се натраг на површину и притом трајно помјерио дијелове Јапана неколико милиметара према истоку, открили су научници у новој студији. Ово је први пут да је такав феномен забиљежен, пише Сајенс алерт (ScienceAlert).
Земљотрес у Тохокуу 2011. године био је један од најснажнијих икад забиљежених и изазвао је катастрофалан цунами који је довео до нуклеарне несреће у Фукушими. Догодио се када се Пацифичка плоча нагло подвукла под плочу на којој лежи сјеверни Јапан, ослобађајући огромну енергију и шаљући сеизмичке таласе широм свијета, преноси Индекс.
Због своје разорне снаге, овај земљотрес је и данас једна од најдетаљније проучаваних природних катастрофа, а научници још увијек анализирају огромне количине података које је произвео.
Управо су у тим подацима уочили нешто необично. ГПС мјерења из времена земљотреса показала су да су се, након проласка главних сеизмичких таласа, дијелови Јапана помјерили према истоку за пет до шест милиметара.
Тим сеизмолога предвођен Санјанг Парк (Sunyoung Park) са Универзитета у Чикагу (University of Chicago) вјерује да је тај помак изазвао сеизмички талас који се вратио из дубине Земље. Ријеч је о такозваном СцС таласу (ScS), врсти посмичног таласа (S) који путује кроз Земљин омотач, одбија се од границе с течним спољашњим језгром (c) и враћа се на површину као посмични талас (S).
Догађај у Тохокуу био је толико снажан да је произвео неуобичајено јасан СцС сигнал, забиљежен у јапанском систему за посматрање Земље Геонет (GEONET). Амплитуда тог повратног таласа била је толико велика да је детектован чак и у Кини.
Истраживачи су, анализирајући те податке, примијетили да се загонетни помак Јапана према истоку догодио управо у тренутку када се СцС талас вратио на површину. Испрва су помислили да је ријеч о грешци у обради података, но помак је остао видљив и након свих корекција.
Није се могао објаснити ни другим могућим узроцима, попут великих подморских клизишта.
Како би објаснили уочени феномен, научници су развили рачунарске моделе. Модел који се најбоље поклопио с подацима сугерише да је повратни посмични талас покренуо широко распрострањено, али суптилно клизање дуж расједа на споју двију тектонских плоча. То није био нови лом, већ благи помак на великом подручју.
Истраживачи сматрају да је повратни талас дјеловао као њежан, али синхронизован подстицај на расједе који су већ били под огромним напрезањем од главног земљотреса. Иако је СцС талас био знатно слабији од изворног удара, стигао је на велики дио Јапана готово истовремено.
Тај синхронизовани пулс, тврди тим, био је довољан да покрене малу количину помака дуж већ напрегнутих граница плоча. Тај помак на дубини од неколико милиметара до центиметара резултирао је уоченим помацима од неколико милиметара на површини. Иако је догађај био суптилан, научници процјењују да је ослободио укупну енергију једнаку земљотресу магнитуде 7,5.
Ако је ово тумачење тачно, био би то први познати примјер да је сеизмички талас одбијен од Земљиног језгра покренуо клизање расједа. За потврду ће вјероватно бити потребна будућа опажања великих земљотреса, но ово откриће упућује на то да земљотреси можда имају скривену сложеност коју смо до сада превидјели.
"Ово опажање наглашава важност узимања у обзир овог досад непрепознатог извора сеизмичке опасности, односно могуће поновне активације подручја главног удара и околне регије, чак и десетак минута након главног удара", написали су истраживачи у студији.
Налази су објављени у часопису Сајенс (Science).
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