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"ChatGPT" стигао и на Вибер

Аутор:

Марија Милановић
18.06.2026 12:30

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Вјештачка интелигенција стигла и на Вибер
Фото: Ilustracija/OpenAI/ChatGPT

Корисници широм свијета све чешће користе вјештачку интелигенцију у свакодневној комуникацији, а ChatGPT, један од најпознатијих АИ алата, сада је доступан и путем Вибера на појединим тржиштима.

Ријеч је о алату компаније Опен АИ који омогућава корисницима да постављају питања, траже информације, преводе текстове, добијају помоћ при писању и обављају бројне друге задатке путем разговора.

Спајање са Вибером омогућава корисницима да комуницирају са вјештачком интелигенцијом на сличан начин као што разговарају са осталим контактима у апликацији.

На овај начин АИ постаје доступнија и једноставнија за употребу. Нећете имати потребу да посјећујете одређене интернет странице или нећете морати инсталирати апликације с обзиром да ћете моћи све радити у апликацији, коју већ посједујете.

Све већа доступност алата заснованих на вјештачкој интелигенцији показује да ће АИ асистенти у будућности постати неизоставан дио дигиталне комуникације и рада.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вибер

ChatGPT

комуникација

Вјештачка интелигенција

Помоћ

технологија

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