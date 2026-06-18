"ChatGPT" стигао и на Вибер

Аутор:Марија Милановић
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Корисници широм свијета све чешће користе вјештачку интелигенцију у свакодневној комуникацији, а ChatGPT, један од најпознатијих АИ алата, сада је доступан и путем Вибера на појединим тржиштима.
Ријеч је о алату компаније Опен АИ који омогућава корисницима да постављају питања, траже информације, преводе текстове, добијају помоћ при писању и обављају бројне друге задатке путем разговора.
Спајање са Вибером омогућава корисницима да комуницирају са вјештачком интелигенцијом на сличан начин као што разговарају са осталим контактима у апликацији.
На овај начин АИ постаје доступнија и једноставнија за употребу. Нећете имати потребу да посјећујете одређене интернет странице или нећете морати инсталирати апликације с обзиром да ћете моћи све радити у апликацији, коју већ посједујете.
Све већа доступност алата заснованих на вјештачкој интелигенцији показује да ће АИ асистенти у будућности постати неизоставан дио дигиталне комуникације и рада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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