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Наночестице показале обећавајуће резултате у борби против рака простате

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 07:48

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Лабораторија
Фото: pexels/RDNE Stock project

Наночестице направљене од силицијум-диоксида показале су висок ниво ефикасности у уништавању ћелија рака простате и подстицању имуног одговора организма, саопштио је Универзитет Корнел у Њујорку резултате нове студије.

Истраживање, које су предводили научници Мишел Бредбери са Медицинског факултета Вил и Улрих Визнер са Техничког факултета Универзитета Корнел у Њујорку, показало је да наночестице могу да изазову процес самоуништења туморских ћелија познат као фероптоза, пренијели су медији.

Према резултатима студије, наночестице прикупљају јоне гвожђа из крви и преносе их у ћелије рака, гдје они подстичу стварање слободних радикала који оштећују ћелијске мембране и доводе до смрти ћелија.

Научници су утврдили и да наночестице активирају ћелије имуног система у близини тумора, чиме појачавају дејство других имунотерапијских третмана.

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У експериментима на мишевима који су коришћени као модел агресивног рака простате, комбинација наночестица и имунотерапије довела је до потпуне ремисије у пет од десет случајева.

Истраживачи су оцјенили да резултати указују на значајан потенцијал ове технологије за развој нових терапија против рака, али наглашавају да су потребна додатна истраживања прије евентуалне примјене код људи.

(спутник србија)

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наука

карцином простате

лијечење

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