Неизљечива болест побјеђена: „Осјећам се благословено“

Аутор:АТВ
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Петоро пацијената оболелих од лупуса налази се у фази ремисије након лијечења револуционарном терапијом у којој су њихове ћелије генетски модификоване. Ово је револуционарна метода и нуди лек за болест која се сматрала неизљечивом, пише Гардијан.
ЦАР (химерни антигенски рецептор) Т-ћелијска терапија подразумијева уклањање врсте бијелих крвних зрнаца, познатих и као Т-лимфоцити, који су кључни за проналажење заражених или оштећених ћелија, и њихово модификовање како би препознали и уништили болест. Т-ћелије се затим путем инфузије враћају у пацијента како би се „ресетовао” њихов имуносистем.
Ова терапија већ доводи до револуције у лијечењу рака. Сада су љекари у Лондону успјешно примијенили ову технику како би ефикасно излијечили петоро пацијената, старих између 19 и 50 година, са тешким обликом лупуса.
ЦАР Т-ћелијска терапија, коју пацијенти треба да приме само једном, могла би да трансформише лијечење лупуса и уклони потребу за доживотним узимањем лијекова, рекли су љекари.
Једна од пет пацијенткиња изјавила је да више нема ниједан од главних симптома болести, више од три деценије након што јој је постављена дијагноза. Кејти Тинклер је такође скијала први пут послије десет година и могла је да игра на вјенчању своје ћерке.
У испитивању које је спровео НХС, а које су водили фондација болница Универзитетског колеџа у Лондону (УЦЛХ) и Универзитетски колеџ у Лондону (УЦЛ), учествовало је девет пацијената са тешким обликом лупуса. Они раније нису реаговали ни на један вид лијечења. Већина је имала лупусни нефритис, озбиљну компликацију која захвата бубреге.
Шест пацијената примило је нижу дозу ЦАР-Т терапије, док је троје примило вишу дозу. Петоро оних који су примили нижу дозу, и који су праћени у просеку 11 мјесеци, ушло је у ремисију у року од само неколико мјесеци. Троје пацијената на вишој дози за сада су праћени тек три мјесеца, али љекари вјерују да би и они могли постићи ремисију.
Тестови су показали да су пацијенти осјетили брзо побољшање маркера болести, укључујући стабилизацију или побољшање функције бубрега, који су били оштећени лупусом.
Лупус је хронична аутоимуна болест у којој имуносистем напада здрава ткива, изазивајући широко распрострањене упале и оштећења органа попут бубрега, плућа и срца. Може варирати од благог до тешког облика, са симптомима који укључују бол у зглобовима, проблеме са кожом, умор и упалу виталних органа. Процјењује се да око пет милиона људи широм свијета болује од лупуса, а болест углавном погађа жене.
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Професор Карл Пегс, директор центра за биомедицинска истраживања при УЦЛХ-у, рекао је да, иако су потребне веће студије, ЦАР Т-ћелијска терапија може понудити људима шансу за излијечење.
- Ови налази су заиста револуционарни и пружају нову наду људима који живе са лупусом – рекао је он. – Иако је потребно више истраживања, могућност да ЦАР Т-ћелијска терапија донесе „ресетовање“ имуносистема и потенцијално ослободи пацијенте из циклуса хроничне аутоимуне болести представља изузетан корак напред. Ако се ови резултати потврде у већим студијама, изгледи за излијечење лупуса више неће бити недостижни.
Тинклерова је морала да напусти посао фитнес инструктора због болова и умора узрокованих тешким лупусом који је имала од своје двадесете године. Лупус јој је узроковао отицање и болове у зглобовима, оштећење бубрега, болести плућа и срца, као и склоност ка стварању крвних угрушака. Тинклерова је такође претрпјела сепсу и отказивање више органа, због чега је морала бити уведена у кому на интензивној нези. Сада је ова 52-годишњакиња из Гилдфорда у Сарију, која је удата и има троје одрасле дјеце, у ремисији.
- Када размишљам о томе какав је живот био раније, а какав је сада, то је као ноћ и дан – рекла је она. – Цијели мој систем је био погођен лупусом, а зглобови су ме толико бољели да понекад нисам могла да ходам. Нисам могла да користим руке ни да подигнем шољу. Моји бубрези, срце и плућа – све се погоршавало. Али сада више немам те проблеме. За мене је то чудо. Мој живот прије двије године и сада – то је непрепознатљиво. Осјећам се благословено.
(телеграф)
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