Пао "Фејсбук", не ради ни "Месинџер"!

Аутор:АТВ
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Корисници широм свијета пријављују проблем у раду Метиних сервиса, Фејсбука и Месинџера.
Бројни корисници и из БиХ су пријавили проблем са овим друштвеним мрежама.
Корисници масовно пријављују да им се апликација сама одјављује или да уопште не могу да освјеже почетну страну са вијестима. Специјализовани сајтови за праћење рада интернет платформи биљеже огроман скок пријава прекида у Европи, Америци и Азији.
Још се не зна шта је изазвало проблем.
Инстаграм, чини се, засад ради, али такође има одређене потешкоће. Бројни корисници су пријавили да не могу да отворе странице ни "сторије".
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