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Пао "Фејсбук", не ради ни "Месинџер"!

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:52

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Корисници широм свијета пријављују проблем у раду Метиних сервиса, Фејсбука и Месинџера.

Бројни корисници и из БиХ су пријавили проблем са овим друштвеним мрежама.

Шта се дешава са апликацијом Фејсбук и када ће поново прорадити

Корисници масовно пријављују да им се апликација сама одјављује или да уопште не могу да освјеже почетну страну са вијестима. Специјализовани сајтови за праћење рада интернет платформи биљеже огроман скок пријава прекида у Европи, Америци и Азији.

Још се не зна шта је изазвало проблем.

Проблеми и на Инстаграму

Инстаграм, чини се, засад ради, али такође има одређене потешкоће. Бројни корисници су пријавили да не могу да отворе странице ни "сторије".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Фејсбук

пао фејсбук

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