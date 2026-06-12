Logo

Инстаграм увео опцију која је одушевила кориснике

Аутор:

АТВ
12.06.2026 11:28

Коментари:

0
Инстаграм лого
Фото: Pixabay/Memed_Nurrohmad

Инстаграм је коначно увео једну од најтраженијих функција - корисници сада могу ручно да мијењају распоред објава на свом профилу захваљујући новој опцији под називом "Грид Реордеринг".

До сада су се објаве на Инстаграм профилу приказивале искључиво хронолошким редосљедом, односно према датуму објављивања. Једини начин да се одређени садржај истакне била је функција "Пин", која омогућава качење до три објаве на врх профила.

Нова опција доноси много већу слободу.

Евро паре новац

Економија

ЕЦБ донијела одлуку о каматама: Познато од када расту

Како ради функција

Корисници сада могу да отворе свој профил, притисну и задрже било коју објаву, а затим изаберу опцију "Реордер Грид". Након тога, довољно је превући објаве на жељену позицију и промјена ће одмах бити сачувана.

Инстаграм наводи да је циљ функције да корисницима омогући да свој профил организују на начин који најбоље представља њихов идентитет, креативни рад или производе које желе да истакну.

Нове креативне опције

Поред реорганизације профила, Инстаграм уводи и лакше дељење музике са Спотифи сервиса путем Нотес функције.

Торнадо

Свијет

Торнада погодила области око Чикага: Уништене куће, стотине хиљада људи без струје

Такође, од 20. јуна корисницима ће бити доступни нови рукописни фонтови креирани на основу стварног рукописа познатих креатора садржаја. Нови фонтови моћи ће да се користе у Рилс и Сториес објавама.

Реакције корисника на друштвеним мрежама углавном су веома позитивне. Многи сматрају да је функција требало да буде доступна још прије десетак година, док други и даље траже повратак приказа објава пријатеља у строго хронолошком редоследу. За сада је Грид Реордеринг доступан само на мобилним уређајима.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Инстаграм

друштвене мреже

Мобилни телефон

Коментари (0)

Прочитајте више

Црвено-бијели стојадин на аутопуту

Ауто-мото

Ово је био најпопуларнији ауто у бившој Југи: Ево колико би данас коштао

3 ч

0
Виц дана: Бака и гљиве

Вицеви

Виц дана: Бака и гљиве

3 ч

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Економија

Лидл улаже 10 милијарди евра: Дио инвестиција стиже у Сарајево, Бању Луку, Требиње и Мостар

3 ч

1
Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић прекинула наступ, па насмијала публику: ''Не могу да гледам ово''

3 ч

0

Више из рубрике

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Наука и технологија

Провјерите да ли је ваш уређај на списку: Воцап више неће бити доступан на овим телефонима

23 ч

0
око

Наука и технологија

Научници на прагу немогућег: Експерименталном терапијом желе да подмладе ћелије ока

1 д

0
Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.

Наука и технологија

Ако вам се телефон споро пуни, није батерија при крају: Ево у чему је проблем

1 д

0
Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.

Наука и технологија

Дан ће постати ноћ: Стиже једно од најдужих помрачења Сунца

1 д

0

  • Најновије

14

07

Забринутост у Грчкој због опасне рибе: Проблем који би могао трајати годинама

13

58

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу с ножем, настао хаос

13

52

Хаос у Бањалуци: Аутомобили се као чамци пробијају кроз воду

13

50

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

13

43

Додик: Срби су били покусни кунићи Хашком трибуналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима