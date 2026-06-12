Инстаграм увео опцију која је одушевила кориснике

Аутор:АТВ
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Инстаграм је коначно увео једну од најтраженијих функција - корисници сада могу ручно да мијењају распоред објава на свом профилу захваљујући новој опцији под називом "Грид Реордеринг".
До сада су се објаве на Инстаграм профилу приказивале искључиво хронолошким редосљедом, односно према датуму објављивања. Једини начин да се одређени садржај истакне била је функција "Пин", која омогућава качење до три објаве на врх профила.
Нова опција доноси много већу слободу.
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Корисници сада могу да отворе свој профил, притисну и задрже било коју објаву, а затим изаберу опцију "Реордер Грид". Након тога, довољно је превући објаве на жељену позицију и промјена ће одмах бити сачувана.
Инстаграм наводи да је циљ функције да корисницима омогући да свој профил организују на начин који најбоље представља њихов идентитет, креативни рад или производе које желе да истакну.
Поред реорганизације профила, Инстаграм уводи и лакше дељење музике са Спотифи сервиса путем Нотес функције.
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Такође, од 20. јуна корисницима ће бити доступни нови рукописни фонтови креирани на основу стварног рукописа познатих креатора садржаја. Нови фонтови моћи ће да се користе у Рилс и Сториес објавама.
Реакције корисника на друштвеним мрежама углавном су веома позитивне. Многи сматрају да је функција требало да буде доступна још прије десетак година, док други и даље траже повратак приказа објава пријатеља у строго хронолошком редоследу. За сада је Грид Реордеринг доступан само на мобилним уређајима.
(Б92)
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