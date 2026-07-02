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Стевандић: У уторак посебна сједница о вету Цвијановићеве

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 20:14

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о вету српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић требало да буде одржана у уторак, 7. јула, изјавио је вечерас предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.

"Биће заказана у понедјељак и највјероватније ће бити одржана у уторак прије редовне сједнице", рекао је Стевандић у Бањалуци.

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић уложила је вето на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, коју је прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.

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Она је истакла да ће главну ријеч о овој одлуци дати Народна скупштина Републике Српске, те навела да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.

(СРНА)

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Тагови :

Ненад Стевандић

Народна скупштина Републике Српске

сједница

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