Стевандић: У уторак посебна сједница о вету Цвијановићеве

Аутор:АТВ редакција
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Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о вету српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић требало да буде одржана у уторак, 7. јула, изјавио је вечерас предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.
"Биће заказана у понедјељак и највјероватније ће бити одржана у уторак прије редовне сједнице", рекао је Стевандић у Бањалуци.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић уложила је вето на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, коју је прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
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Она је истакла да ће главну ријеч о овој одлуци дати Народна скупштина Републике Српске, те навела да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.
(СРНА)
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