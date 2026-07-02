Каран са Холцаплом: Институције Српске досљедно посвећене заштити Дејтона

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ, амбасадором Риком Холцаплом.
Током састанка Каран је упознао амбасадора Холцапла о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ.
Разговарао сам данас са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ, амбасадором Риком Холцаплом.https://t.co/7o4UogDFqS pic.twitter.com/fpEMNbv01e— Siniša Karan (@sinisa_karan) July 2, 2026
Каран је нагласио да су институције Српске досљедно посвећене заштити Дејтонског споразума и своје уставне позиције.
Овом приликом, Каран је изразио пуну опредјељеност институција Српске ка дијалогу.
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