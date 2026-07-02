Logo

Каран са Холцаплом: Институције Српске досљедно посвећене заштити Дејтона

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 16:11

Коментари:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ, амбасадором Риком Холцаплом.
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ, амбасадором Риком Холцаплом.

Током састанка Каран је упознао амбасадора Холцапла о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ.

Каран је нагласио да су институције Српске досљедно посвећене заштити Дејтонског споразума и своје уставне позиције.

Овом приликом, Каран је изразио пуну опредјељеност институција Српске ка дијалогу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Рик Холцапл

Састанак

Дејтонски споразум

ОЕБС

Коментари (0)

Прочитајте више

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Фицо открио да ли ће Словачка пружити војну помоћ Украјини

1 ч

0
Предсједник Н/ФС БиХ Вицо Зељковић у друштву Ђанија Инфантина током дуела репрезентације БиХ са САД-ом

Фудбал

Свјетско првенство: Вицо Зељковић у друштву Хауарда Лутника и Ђанија Инфантина пратио дуел са САД

1 ч

0
Кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић

Република Српска

Минић о кандидатури за предсједника Српске: Огромна част и задовољство

1 ч

0
Венецуела земљотрес

Свијет

Мушкарац извучен испод рушевина осам дана након разорних земљотреса

1 ч

0

Више из рубрике

Кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић

Република Српска

Минић о кандидатури за предсједника Српске: Огромна част и задовољство

1 ч

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци

Република Српска

Додик открио ко су носиоци листа СНСД-а за Парламент Српске и ПД ПС БиХ

1 ч

5
Српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: СНСД наставља да се држи своје политике - Српска на првом мјесту

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик након сједнице СНСД-а: Минић и Цвијановић добили једногласну подршку

1 ч

0

  • Најновије

17

15

Младићи брутално претучени у кафићу: Нападачи их пронашли иза шанка

17

12

На ивици смрти рекли "да": Филмска просидба на 443 метра висине завршила хапшењем

17

10

Центар дана, 02.07.2026.

17

01

Младићу (22) у Мостару петарда пукла у руци

16

59

Црна Гора: Подигнута оптужница против бившег министра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима