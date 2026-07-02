Цвијановић: СНСД наставља да се држи своје политике - Српска на првом мјесту

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да СНСД, као политичка партија, наставља да да се држи оквира своје политике, а то је да је интерес Републике Српске на првом мјесту.
"Ово је наш данашњи продуктивни рад и Предсједништво апсолутно окупљено око оног што су циљеви СНСД-а, ми смо сигурни да ћемо их испунити. Захвалност за подршку коју сам добила још једном да идем у трку да исту позицију, наравно уз увјерење да ћемо као СНСД и заједно као коалициона партија, али исто тако ослањајући се на наше грађане и њихову свијест о томе шта су најважније ствари за Републику Српску, а то су одбранити уставну позицију и изборити се за своје мјесто на међународној позорници и обезбиједити фискалну економску и социјалну стабилност за наше грађане", рекла је Цвијановићева те додала:
"То су главне смјернице нас као појединачних кандидата и сигурно ћемо се држати онога што су оквири и што је платформа наше политике Као СНСД, али и коалициони партнери и сви наши грађани бранићемо права Српске. Држаћемо се оног што су оквири наше политике, а то је да је Српска на првом мјесту. Имали смо договор с народом, настављамо као и до сада у будућем периоду".
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