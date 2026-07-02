Ускоро расписивање Јавног позива за програме запошљавања у 2026. години

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић и директор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина потписали су Јавни позив за коришћење средстава по програмима запошљавања у 2026. години, који ће бити објављен почетком наредне седмице.
За реализацију програма обезбијеђено је 18.477.700 КМ, од чега је 15 милиона КМ обезбијеђено из Буџета Републике Српске, а 3.477.700 КМ из средстава Свјетске банке. Кроз три програма планирано је запошљавање 2.402 лица.
Програми су усмјерени на подршку новом запошљавању у привреди, запошљавању и самозапошљавању циљних категорија незапослених лица, те стручном оспособљавању младих са стеченим високим образовањем. У зависности од програма, субвенције износе од 5.000 КМ до 10.000 КМ по кориснику.
Сви услови, критеријуми и начин пријаве биће доступни по објављивању Јавног позива почетком наредне седмице, саопштено је из ресорног министарства.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
15
34
15
23
15
21
15
10
15
09
Тренутно на програму