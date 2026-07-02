Logo

Ускоро расписивање Јавног позива за програме запошљавања у 2026. години

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 14:34

Коментари:

0
Радан Остојић и Дамјан Шкипина
Фото: Ustupljena fotografija

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић и директор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина потписали су Јавни позив за коришћење средстава по програмима запошљавања у 2026. години, који ће бити објављен почетком наредне седмице.

За реализацију програма обезбијеђено је 18.477.700 КМ, од чега је 15 милиона КМ обезбијеђено из Буџета Републике Српске, а 3.477.700 КМ из средстава Свјетске банке. Кроз три програма планирано је запошљавање 2.402 лица.

Програми су усмјерени на подршку новом запошљавању у привреди, запошљавању и самозапошљавању циљних категорија незапослених лица, те стручном оспособљавању младих са стеченим високим образовањем. У зависности од програма, субвенције износе од 5.000 КМ до 10.000 КМ по кориснику.

Сви услови, критеријуми и начин пријаве биће доступни по објављивању Јавног позива почетком наредне седмице, саопштено је из ресорног министарства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радан Остојић

Дамјан Шкипина

Завод за запошљавање

саопштење

Коментари (0)

Више из рубрике

Сједница Предсједништва СНСД-а Бањалука

Република Српска

Сједница Предсједништва СНСД-а у Бањалуци

1 ч

1
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик: Сарајево напустио једини европски туриста на буџету туђих пореских обвезника

1 ч

0
Крупа на Уни

Република Српска

Опозвани Ђорђо Јеж и Ђуро Бабић, именовани Свјетлана Мачкић и Мирослав Радаковић

1 ч

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић

Република Српска

Бојић: Српске жртве морају постати дио глобалне културе памћења

1 ч

0

  • Најновије

15

34

Заплијењена већа количина дроге која је била намијењена за љетне забаве

15

23

МУП Српске издао забрану, ево на кога се односи

15

21

Пред кћерком тукао невјенчану супругу: Ухапшен мушкарац (36) због насиља у породици

15

10

Стевандић: Подршка Декларацији о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ

15

09

Шта помаже када изгоримо од сунца?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима