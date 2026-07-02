Опозвани Ђорђо Јеж и Ђуро Бабић, именовани Свјетлана Мачкић и Мирослав Радаковић

Аутор:АТВ редакција
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На ванредној сједници Скупштине општине Крупа на Уни данас је опозван потпредсједник Скупштине Ђорђо Јеж, а на ову функцију је именована Свјетлана Мачкић.
Данас је опозван и вршилац дужности замјеника начелника општине Ђуро Бабић, а на функцију је именован Мирослав Радаковић.
Бабић је рекао да је дуг у буџету ове локалне заједнице, који је код примопредаје дужности износио 340.000 КМ, у међувремену смањен за 125.000 КМ.
Разматрана је и информација о стању у буџету и усвојен план капиталних инвестиција.
За вршиоца дужности директора Јавне установе "Башта сљезове боје" именован је Гојко Кличковић.
Подршку тачкама дневног реда данас је дало девет од укупно 13 одборника локалног парламента, у новој скупштинској већини су три одборника СДС-а, два УС-а, два из СП-а и два одборника СНСД-а.
Предсједник Скупштине општине Душан Ћулибрк рекао је новинарима након сједнице да је стање у буџету тешко, те да треба времена за превазилажење овог проблема.
"Послије оставке начелника требало је да будемо сложни до провођења избора. Било је турбуленција кад је у питању скупштинска већина", рекао је он.
Ћулибрк каже да очекује помоћ Владе Републике Српске у превазилажењу проблема.
Виши стручни сарадник за финансије, буџет и трезор Драгана Пупац рекла је да су исплаћена социјална давања за март и април.
Она је навела да је исплаћена плата за март запосленима у Општинској управи, одборничка накнада за март и накнада члановима Општинске изборне комисије за март.
"Данас су уплаћени порези и доприноси за плате за април", рекла је она.
На ванредној сједници Скупштине општине Крупа на Уни 12. јуна начелник општине Гојко Кличковић поднио је неопозиву оставку, Скупштина општине је опозвала његовог замјеника Мирослава Радаковића, а за вршиоца дужности тада је именован Ђуро Бабић.
(Срна)
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