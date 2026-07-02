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20 нових возила за ПУ Бањалука

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 12:02

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Будимир ПУ Бањалука
Фото: Ustupljena fotografija

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир данас је уручио 20 нових путничких моторних возила „Шкода Октавиа“ Полицијској управи Бањалука, с циљем унапређења рада полицијских службеника на терену и повећања ефикасности у извршавању свакодневних послова и задатака.

Возила је у име Полицијске управе Бањалука преузео начелник Управе Ђурица Вукелић, који је захвалио Министарству унутрашњих послова Републике Српске на континуираној подршци у јачању материјално-техничких капацитета полиције.

Министар је истакао да је модернизација возног парка један од приоритета Министарства унутрашњих послова Републике Српске, те да ће нова возила значајно допринијети бољој мобилности полицијских службеника, бржем реаговању на терену и ефикаснијем пружању безбједности грађанима.

Нова возила за ПУ Бањалука
Нова возила за ПУ Бањалука

„Почињемо да испуњавамо обећања која смо рекли. Ово је први контигент возила, а до септембра очекујемо сукцесивно испоруку 570 возила за потребе МУП-а.Ова возила су пријеко потребна полицијским службеницима и сигурно ће допринијети унапређењу рада полиције на терену“, рекао је министар Будимир.

Набавком нових службених возила Министарство унутрашњих послова Републике Српске наставља активности на јачању капацитета полицијских управа широм Републике Српске, с циљем подизања нивоа безбједности и заштите свих грађана, саопштено је из МУП-а Српске.

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Тагови :

ПУ Бањалука

Жељко Будимир

Полицијско возило

МУП Републике Српске

Полиција

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