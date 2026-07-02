Влада Српске: Казне за величање усташтва и истицање симбола Армије РБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске одржала је данас 02.07. у Бањалуци, 17. сједницу.
Влада Републике Српске утврдила је данас, на 17. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о допунама Кривичног законика Републике Српске, а којим се уводе два нова кривична дјела: Јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије Независне Државе Хрватске (НДХ), и Јавно истицање и промовисање застава и симбола Армије Републике Босне и Херцеговине (БиХ).
Доношење допуна овог закона произашло је након усвајања Резолуције о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола те Закључака, а које је Народна скупштина Републике Српске, једногласно, усвојила на 35. посебној сједници.
Стога, с циљем заштите друштва и сузбијања ширења идеологије која у јавном простору промовише мржњу и нетрпељивост, ово законско рјешење, инкриминише промоцију и величање идеологије и симбола НДХ и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола, предвиђа одговарајуће санкције и казне.
Када је у питању кривично дјело „Јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије НДХ“, прописано је да ће се казнити, онај ко путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система, друштвене мреже или на други начин, на јавном мјесту или јавном скупу промовише, велича, шири, подржава или подстиче позитивно вредновање, прихватање усташтва или усташке идеологије НДХ, казниће се казном затвора до три године.
Истом казном казниће се и ко јавно истиче, приказује, носи, производи, умножава или на други начин ставља у промет симболе, ознаке, заставе, поздраве, пароле или друге садржаје којима се промовише или велича усташтво или усташка идеологија НДХ.
Уколико је усљед вршења овог кривичног дјела дошло до нереда, насиља, узнемиравања јавности или других тешких посљедица за заједнички живот народа и осталих који живе у Републици Српској, учинилац ће се казнити казном затвора од двије до пет година, а истом казном казниће се и организатор или лице које финансира или на други начин помаже вршење кривичног дјела.
Када је у питању кривично дјело„Јавно истицање и промовисање застава и симбола Армије Републике БиХ“, прописано је да ће се казнити, онај ко јавно истиче, приказује, носи, производи, умножава или на други начин ставља у промет заставе, симболе, ознаке, поздраве, пароле којима се промовише или велича Армија Републике БиХ, казном затвора до три године. Уколико усљед вршења овог кривичног дјела дође до нереда, насиља, узнемиравања јавности или других тешких посљедица за заједнички живот народа и осталих који живе у Републици Српској, учинилац ће се казнити казном затвора од двије до пет година.
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности, по хитном поступку.
Након усвајања Резолуције о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола, Народна скупштина Републике Српске донијела је Закључак везано за ову резолуцију, којим је задужила Владу Републике Српске да у року од 60 дана изради и у скупштинску процедуру упути измјене Закона о гробљима и погребној дјелатности, којим би се законски регулисало уклањање споменика и симбола који промовишу и величају идеологију НДХ и усташку нацистичку и фашистичку идеологију, а који вријеђају вјерске, моралне и националне осјећаје српског народа.
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјени и допуни Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-Отаџбинског рата Републике Српске.
Основни разлог за доношење овог закона је увођење нових одликовања (Орден Његоша I, II и III реда, Орден Крста милосрђа, Медаља Петра Мркоњића, Медаља за војне заслуге и Медаља за војничке врлине), којим су борци одликовани за војне заслуге у рату и допринос у одбрани Републике Српске, а која важећим прописом нису била дефинисана као одликовања за која је утврђено право на новчану накнаду за носиоце тих одликовања. Ради се о одликовањима којим су борци одликовани за заслуге стечене у рату, као вид признања за њихов допринос и исказане заслуге у одбрани и заштити Републике Српске, а измјенама Закона носиоци ће бити у могућности остварити право на новчану накнаду, чиме се унапређује њихов материјални положај. Измјеном предметне одредбе отклања се постојећи недостатак и обезбјеђује равноправни статус носилаца одликовања за заслуге у одбрани Републике Српске.
Такође, извршена је допуна одредбе којом се регулише могућност остваривања статуса и права нове категорије бораца који имају пријављено пребивалиште у Брчко Дистрикту БиХ.
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије, по хитном поступку.
Разлог за измјенама овог закона је потреба да се спријечи злоупотреба досадашње одредбе која је прописивала да се право на гарантовану откупну цијену може остварити за произведену електричну енергију у малим соларним електранама на земљи, инсталисане снаге до 150 kW с циљем да та постројења буду економски исплатива и да буде више произвођача електричне енергије. Како би се спријечиле злоупотребе, обрађивач предлаже одредбу којом ће се дефинисати да између малих соларних електрана мора постојати значајно растојање како би електрана могла остварити право на подстицај у виду обавезног откупа. Имајући у виду да се ради о малим постројењима који се могу изградити у релативно кратком року, предложено је да се укине прелиминарно право на подстицај, односно да не постоји могућност резервације количина за подстицај, него да се само за изграђену електрану може остварити право на подстицај уколико су испуњени услови прописани Законом о обновљивим изворима енергије.
Влада Републике Српске донијела је Уредбу о поступку додјеле подстицаја за повећање плате.
Основни разлог за доношење ове уредбе заснива се на усвајању новог Закона о подстицајима у привреди Републике Српске. У односу на раније законско рјешење, Закон о подстицајима у привреди Републике Српске у потпуности нормира услове за остваривање права на подстицај за повећање плате. Осим тога, у важећем закону у значајној мјери обрађена су и питања која се односе на иницирање и вођење поступка додјеле подстицаја. Из тог разлога, Закон о подстицајима у привреди Републике Српске прописује доношење подзаконског акта којим се уређују садржај обрасца захтјева за подстицај за повећање плате, начин достављања захтјева, обрачун подстицаја и друга питања од значаја за поступак остваривања права на подстицај.
У складу с тим у овој уредби прецизније се наводе активности које су привредни субјекти дужни предузети код достављања захтјева, те се детаљније кодификује начин поступања Министарства привреде и предузетништва и Пореске управе Републике Српске, као органа управе који воде и предузимају радње у поступку остваривања права на подстицај за повећање плате.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о производњи, преузимању и откупу пшенице рода 2026. године.
Пшеница је најважније хљебно жито и један од стратешких производа у Републици Српској. Пшеница у Републици Српској сије се на око 40.000-50.000 hа и генерално гледано климатски услови за производњу у нашој земљи су повољни нарочито подручја у Семберији. Просјечна производња пшенице у Републици Српској, у посљедњих пет година, износила је цца 235.000 тона.
Према процјени стручних служби, ова година је по питању агроеколошких услова била идеална када је у питању производња пшенице. На производним парцелама на којима је примијењена пуна агротехника у оптималним роковима и све превентивне мјере заштите, могу се очекивати приноси изнад петогодишњег просјека.
У Републици Српској у јесењој сјетви пшеницом је засијано 43.307 hа (према процјени стручних служби Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Пољопривредног института Републике Српске) и очекују се просјечни приноси од 6.4 t/ha, а процијењена производња пшенице у 2026. години износиће цца 279.079 t.
Током 2026. године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, реализује подстицајне мјере као подршку текућој производњи као што су подстицај за производњу меркантилне пшенице, у висини од 500 КМ/ha, те регрес за дизел гориво, за потребе извођења прољећних и јесењих радова у пољопривреди, у висини 0,80 КМ/литру (норма за одобравање регресираног дизел горива је 100 l/ha, односно 80 КМ/ha).
Влада је донијела Одлуку о изради стратегије развоја спорта Републике Српске за осмогодишњи период.
Стратегија је документ којим се утврђује стање у области спорта, основни принципи на којима се заснива развој спорта, краткорочни, периодични и дугорочни спортски-развојни циљеви, садржина, обим и процијењена вриједност активности на реализовању постављених спортско-развојних циљева, обавезе и задаци носилаца јавне власти свих нивоа и носилаца спортских програма на реализацији постављених спортско-развојних циљева, те програм изградње спортских објеката и терена од посебног значаја за Републику.
Доношење Стратегије развоја спорта Републике Српске представља законску обавезу и неопходан предуслов за системско и плански организовано дјеловање у области спорта. Стратегија ће садржавати приоритете и развојне правце дефинисане релевантним стратешким документима Републике Српске, а засниваће се на начелима система стратешког планирања и управљања развојем, у складу са чланом 4. Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској. Доношење Стратегије такође ће допринијети испуњавању обавеза из чланова 70. и 78. Споразума о стабилизацији и придруживању, које се односе на сарадњу уговорних страна у области усклађивања и спровођења закона и правила конкуренције, те јачању институција и владавини права.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјенама одлуке о утврђивању мјесечног износа новчаног примања незапосленог родитеља четворо и више дјеце у Републици Српској, којом ће ово примање од 1. августа 2026. године бити увећано са досадашњих 750 на 800 КМ.
Влада се опредијелила да повећа новчано примање за незапослене родитеље четворо и више дјеце у Републици Српској, а ријеч је о наставку једне одговорне политике која континуирано пружа подршку вишечланим породицама. До сада су се на мјесечном нивоу издвајала средства у бруто износу од 1.209 КМ, а да након повећања по кориснику издвајаће се бруто износ од 1.289,68 КМ.
Увећано примање ће корисницима бити исплаћена у септембру, за август мјесец. Просјечно је 5.000 корисника овог новчаног примања, тако да ће се до краја године из буџета издвојити додатних 2.015.250 КМ за ове намјене.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у износу од 1.250.000,00 КМ.
Средства се распоређују за 15 неразвијених и 20 изразито неразвијених локалних заједница.
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