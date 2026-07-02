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Сљедећи круг преговора САД-а и Ирана почеће 18. јула

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 13:01

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Сљедећи круг преговора између представника Ирана и САД почеће 18. јула, јавила је телевизија "Ал Хадат", позивајући се на неименован високорангиран извор.

Према ријечима извора, ради се о индиректним преговорима двије стране.

За сада није позната локација наредног круга преговора, пише ТАСС, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Америка

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Ормуски мореуз

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Сљедећи круг преговора САД-а и Ирана почеће 18. јула

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