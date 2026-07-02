Сљедећи круг преговора САД-а и Ирана почеће 18. јула

Аутор:АТВ редакција
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Сљедећи круг преговора између представника Ирана и САД почеће 18. јула, јавила је телевизија "Ал Хадат", позивајући се на неименован високорангиран извор.
Према ријечима извора, ради се о индиректним преговорима двије стране.
За сада није позната локација наредног круга преговора, пише ТАСС, преноси Срна.
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