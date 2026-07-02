Сачекао да супруга изађе из куће, па задавио и силовао њену сестру за којом је годинама жудио

Аутор:АТВ редакција
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Наставник музике са Лонг Ајленда сексуално је напаствовао и задавио своју свастику за којом је, према наводима, жудио готово деценију, док је његова супруга била на дјевојачкој вечери ван града, саопштили су полиција и тужиоци.
Џозеф Хорнер (27) убио је Викторију Касл (25), сестру своје супруге, у њиховој заједничкој кући у Улици Норт Оук у Норт Масапекви, а затим је око 8.45 часова у понедјељак сам позвао полицију, саопштила је Полицијска управа округа Насау.
Хорнер - наставник музике у школском округу Оушнсајд - живео је са супругом у стану на спрату породичне куће са више стамбених јединица, док је Кастова живјела у стану у приземљу, саопштило је Тужилаштво округа Насау, пише Њујорк Пост.
Док је Хорнерова супруга била ван града на дјевојачкој вечери, он је искористио њено одсуство да оствари своје болесне нагоне према њеној сестри, за којом је жудио још од 2017. године, рекли су тужиоци током његовог извођења пред суд.
Затим ју је напао с леђа - ухватио ју је у захват око врата и држао док није клонула, потом ју је свукао и силовао, наводи Тужилаштво.
Након бруталног напада, Хорнер је позвао број 911 и сачекао долазак полиције, одмах признавши детективима да је задавио своју свастику и имао сексуални однос са њом, саопштили су тужиоци.
На лицу мјеста је ухапшен због убиства, саопштила је полиција.
Хитна помоћ превезла је Каслову у локалну болницу, гдје је преминула мање од сат времена након позива упућеног на број 911, према наводима власти.
Хорнер је био болесно опсједнут својом свастиком, коју је упознао у исто вријеме када и своју будућу супругу, 2016. године, саопштило је Тужилаштво.
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Против Хорнера је подигнута оптужница за убиство другог степена и тренутно се налази у притвору без могућности пуштања уз кауцију, навели су тужиоци. Изјаснио се да није крив.
Хорнер је уз административну мјеру удаљен са свог радног мјеста наставника музике у школском округу Оушнсајд, рекао је управник школског округа у саопштењу за Њус12 Лонг Исланд.
"Ово су веома озбиљне и узнемирујуће оптужбе и постоји веома велика супротност између тих оптужби и угледа који је имао као омиљени наставник, како међу својим ученицима, тако и међу колегама наставницима", рекао је Хорнеров адвокат Грегори Гризопулос у саопштењу.
"Његова породица је сломљена због губитка члана породице, Викторије, као и због оптужби против њиховог сина Џоа. Наставићемо да разматрамо доказе како нам буду откривани нови детаљи", додао је Гризопулос.
(телеграф)
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