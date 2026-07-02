Начелник Генералштаба поднио извјештај Путину: Ово су биле мете у Кијеву

Аутор:АТВ редакција
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Интензивни концентрисани напад руске војске изведен је искључиво на војне и пратеће објекте у Украјини, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, коментаришући ударе Русије на Кијев и Кијевску област као одговор на терористичке нападе противника.
"Начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов је поднио извјештај руском предсједнику Владимиру Путину телефоном", додао је он.
Према његовим ријечима, Путин и Герасимов су у сталном контакту.
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Песков је додао да ће Русија наставити притисак на кијевски режим како би реализовала постављене циљеве.
Подсјетимо, Оружане снаге Русије извеле су интензиван напад на погоне војно-индустријског комплекса Украјине и енергетске објекте у Кијеву као одмазду за нападе украјинске војске на руску територију.
"Оружане снаге Русије извеле су интензиван напад високо прецизним оружјем великог домета и ударним беспилотним системима на објекте војне индустрије и енергетске објекте у Кијеву и Кијевској области", наводи се у саопштењу Министарства одбране.
Изведени су напади и на војне аеродроме у Кијевској, Дњепропетровској, Полтавској, Черкаској и Черниговоској области.
Беспилотним системима "герањ" изведени су удари на бензинске пумпе које користи украјинска војска, логистички центар за допремање и чување дронова у Николајевској области.
У Кировоградској области уништена је локомотива коју је за своје потребе користила украјинска војска.
Песков је примијетио да Европска унија пооштрава тензије на европском континенту, приморавајући Русију да предузима додатне мере за сопствену безбједност.
„Наравно, ми не можемо да на ово затварамо очи и, наравно, овај фактор погоршава већ високе тензије на европском континенту. Овај фактор нас приморава да планирамо додатне мјере како бисмо осигурали сопствену безбједност“, рекао је Песков новинарима, коментаришући ескалацију у односима Европе према Русији.
Портпарол је напоменуо да Русија не може да затвара очи на чињеницу да је Европа кренула путем милитаризације и да се посвећује теми конфронтације са Москвом.
Према његовим ријечима, у сваком случају ће бити загарантована поуздана безбједност Русије и њени интереси.
„Што се тиче дискусија о томе како је (безбједност) осигурати, знате да постоје њене присталице, укључујући академике, иначе, веома одлучних мјера, а постоје и присталице уздржанијих мјера. Али једна ствар треба да буде ван сваке сумње: поуздана безбједност Руске Федерације и њених националних интереса биће загарантована у сваком случају“, истакао је Песков.
Песков је рекао да су у Кремљу видјели медијске написе о могућим предсједничким изборима у Украјини, али да није било званичних обавјештења с тим у вези.
"Легитимност Владимира Зеленског је под озбиљним знаком питања са аспекта права", истакао је Песков.
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