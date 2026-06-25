Издаја у Кијеву: Руски шпијун у врху СБУ-а

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Суд у Кијеву осудио је на доживотну казну затвора бившег начелника штаба Антитерористичког центра Службе безбједности Украјине (СБУ) Дмитрија Козјуру, који је разоткривен као сарадник Федералне службе безбједности Русије.
Како су данас саопштиле СБУ и Канцеларија генералног тужиоца Украјине, суд је на основу доказа које су прикупили Главна управа унутрашње безбједности и истражитељи СБУ изрекао доживотну казну бившем високом званичнику и агенту ФСБ-а, који је ухапшен у фебруару 2025. године у оквиру специјалне операције под кодним називом "Пацов", преноси Укринформ.
Истрага је показала да је осуђени по налогу ФСБ-а прикупљао и просљеђивао податке о сазнањима Украјине о распореду и кретању руских оружаних формација. Према наводима СБУ, руску страну занимале су и тајне информације о наоружању украјинских снага безбједности и одбране, стању кључне инфраструктуре, посљедицама напада на украјинске градове, као и лични подаци највишег војног и политичког руководства Украјине.
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Током вишемјесечног документовања његових активности, украјинска контраобавјештајна служба користила је Козјуру у оперативној игри, пласирајући преко њега велику количину дезинформација руским службама.
Према материјалима истраге, ФСБ га је регрутовао 2018. године у Бечу. Након вишегодишњег мировања, руска служба је крајем децембра 2024. обновила контакт са њим и доделила му нове задатке. СБУ је идентификовала и особу која је била његов посредник у комуникацији са руском службом, као и наводног координатора агентске мреже ФСБ-а Јурија Шаталова.
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За комуникацију са руском обавјештајном службом Козјура је користио конспиративни стан у Кијеву, посебан мобилни телефон и Wi-Fi рутер. Током претреса пронађени су уређаји за комуникацију и други докази његове сарадње са ФСБ-ом.
Суд га је прогласио кривим за велеиздају почињену у условима ратног стања, као и за незаконито руковање оружјем, муницијом или експлозивним материјама. Козјура је ухапшен 12. фебруара 2025. године у акцији коју је предводио шеф СБУ Васиљ Маљук. СБУ је саопштила да је документовала 14 случајева његове противправне делатности. Након хапшења одређен му је притвор без могућности пуштања уз кауцију.
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