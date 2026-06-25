Logo

Пао авион у Варшави; Има мртвих, пилот спријечио већу трагедију

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 19:53

Коментари:

0
Пао авион у Варшави; Има мртвих, пилот спријечио већу трагедију
Фото: X / News.Az

Двије особе су погинуле, а двије су повријеђене када се мали авион срушио и запалио у близини аеродрома Бемово у Варшави, саопштиле су данас пољске службе за ванредне ситуације.

Ватрогасна служба потврдила је смрт двије особе које су се налазиле у летјелици, а медицинску помоћ су затражиле и двије особе које су биле у близини мјеста несреће.

Ватрогасци су потврдили да особе у авиону нису имале шансе за преживљавање.

"Авион је потпуно изгорио. Унутра су биле двије особе - нису живе", пренио је бригадир Лукаш Дармофалски из Покрајинске команде Државне ватрогасне службе, а преноси Телеграф.

Повријеђени и људи на земљи

Трагедија се није завршила само смрћу особа у авиону. Двије особе које су се налазиле у близини јавиле су се хитној помоћи.

"Двије особе су се јавиле тиму хитне помоћи и повређене су", рекао је Дармофалски. За сада није познато какве су повреде и колико су озбиљне.

Авион пао на терен аутомобилског клуба

Према снимцима објављеним на друштвеним мрежама, авион је пао на терен Аутомобилклуб Полски, гдје се налази и центар за обуку возача.Како се наводи, авион је пао прије него што је стигао до аеродрома.

Сведоци наводе да је мотор летјелице радио неуједначено и да је пилот до посљедњег тренутка покушавао да избјегне околне зграде.

Након удара у тло летјелица се одмах запалила.

На терену и даље раде ватрогасци, полиција и истражитељи. Узрок несреће утврдиће Државна комисија за истраживање авионских несрећа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пао авион

Пољска

Авионска несрећа

Коментари (0)

Прочитајте више

Активан пожар код Требиња, терен миниран и неприступачан

Друштво

Активан пожар код Требиња, терен миниран и неприступачан

1 ч

0
Откривено ко је ликвидирао Дарка Весковића Прику

Србија

Откривено ко је ликвидирао Дарка Весковића Прику

2 ч

0
пилићи пилетина извоз месо

Економија

Укинуте забране: Наставља се извоз пилетине из БиХ

2 ч

0
насеља без воде приградска насеља у Бањалуци немају воду

Бања Лука

Бањалучка приградска насеља и даље без воде

2 ч

1

Више из рубрике

Катастрофа у Венецуели крије риједак феномен: Стручњак објаснио шта се догодило

Свијет

Катастрофа у Венецуели крије риједак феномен: Стручњак објаснио шта се догодило

2 ч

0
Центар Беча остао без струје

Свијет

Центар Беча остао без струје

2 ч

0
Венецуела земљотрес, старији пар

Свијет

Док се све око њих тресло, они су се држали за руке: Старији пар гануо људе широм свијета

3 ч

0
Аракчи: Иран и Оман ће разговарати о правилима у Ормуском мореузу

Свијет

Аракчи: Иран и Оман ће разговарати о правилима у Ормуском мореузу

3 ч

0

  • Најновије

21

38

Додик: Наше ципеле вуку 49 одсто БиХ

21

33

Французи због врућине забрањују конзумирање алкохола

21

30

У експлозији плина тешко повријеђен радник Нове Жељезаре Зеница

21

26

Судар возова у Пољској! Има повријеђених, бројне хитне службе на лицу мјеста!

21

20

Додик: Имам подршку народа, бошњачким политичарима то смета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима