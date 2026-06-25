Пао авион у Варшави; Има мртвих, пилот спријечио већу трагедију

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле, а двије су повријеђене када се мали авион срушио и запалио у близини аеродрома Бемово у Варшави, саопштиле су данас пољске службе за ванредне ситуације.
Ватрогасна служба потврдила је смрт двије особе које су се налазиле у летјелици, а медицинску помоћ су затражиле и двије особе које су биле у близини мјеста несреће.
Ватрогасци су потврдили да особе у авиону нису имале шансе за преживљавање.
"Авион је потпуно изгорио. Унутра су биле двије особе - нису живе", пренио је бригадир Лукаш Дармофалски из Покрајинске команде Државне ватрогасне службе, а преноси Телеграф.
Трагедија се није завршила само смрћу особа у авиону. Двије особе које су се налазиле у близини јавиле су се хитној помоћи.
⚠Small Plane Crash in Warsaw's Bemowo – Incident Near the WORD Area.— News.Az (@news_az) June 25, 2026
A tragic accident occurred in Warsaw's Bemowo, in the vicinity of Powstańców Śląskich Street, not far from the WORD maneuvering yard. According to firefighters, the small plane struck the ground and… pic.twitter.com/oSuelghYO1
"Двије особе су се јавиле тиму хитне помоћи и повређене су", рекао је Дармофалски. За сада није познато какве су повреде и колико су озбиљне.
Према снимцима објављеним на друштвеним мрежама, авион је пао на терен Аутомобилклуб Полски, гдје се налази и центар за обуку возача.Како се наводи, авион је пао прије него што је стигао до аеродрома.
Сведоци наводе да је мотор летјелице радио неуједначено и да је пилот до посљедњег тренутка покушавао да избјегне околне зграде.
Након удара у тло летјелица се одмах запалила.
На терену и даље раде ватрогасци, полиција и истражитељи. Узрок несреће утврдиће Државна комисија за истраживање авионских несрећа.
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