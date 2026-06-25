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Центар Беча остао без струје

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 18:52

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Центар Беча остао без струје
Фото: Envato/IndustryAndTravel

Већи нестанак струје погодио је центар Беча, гдје су у мраку остале бројне продавнице, семафори су престали да раде, а на Рингу је дошло до саобраћајног хаоса.

Чак је и мапа кварова Бечких мрежа (Wiener Netze) тренутно у квару. Како се најприје могло видјети на снимцима читалаца-репортера портала „Хојте“, а сада је потврђено и на званичној страници, у четвртак од 16.54 часа дошло је до већег нестанка струје у центру Беча.

Више продавница у Кертнеровој улици (Kärntner Straße) потпуно је у мраку, а електроника у њима је престала да ради. Према наводима Бечких мрежа, квар је захватио бечки округ Унутрашњи град (Innere Stadt). Читаоци „Хојтеа“ јављају и да су семафори престали да раде, те да је на Рингу настао саобраћајни хаос.

Трајање квара још није познато

Бечка полиција је већ на терену у подручју захваћеном кваром, потврђено је за „Хојте“. Колико ће овај мањи нестанак струје још трајати, за сада није познато. Већина кварова, међутим, у правилу се отклони у року од 90 минута.

Према наводима Бечких мрежа, у једној трафостаници у центру града, из за сада неутврђених разлога, дошло је до активирања заштитног механизма, односно заштитног искључења (Schutzauslösung). Зашто је тај механизам активиран, предмет је истраге.

Због тога су привремено биле искључене и околне трафостанице у другом, трећем и четвртом округу, али су оне након неколико тренутака поново биле у функцији.

Другачија је ситуација у првом округу, гдје је још десет трафостаница ван функције у подручју Бастеја (Bastei), Безендорферове улице (Bösendorfer Straße), Елизабетине улице (Elisabethstraße), као и на Кертнеровом рингу (Kärntner Ring).

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Тагови :

Беч

Струја

Нестанак

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