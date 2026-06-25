Хаос послије разорног земљотреса: Више од 25.000 људи води се као нестало

Аутор:АТВ редакција
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Више од 25.000 људи пријављено је да је нестало у Венецуели послије разорних земљотреса који су погодили ту земљу, наводи се на сајту за пријаву несталих.
На сајту који је покренут послије земљотреса, грађани Венецуеле могу да пријаве нестанак својих најближих, а тренутно се на њему води 26.086 особа као нестало, преноси Скај њуз.
WATCH: Helicopter footage shows extent of damage in La Guaira, Venezuela following twin earthquakespic.twitter.com/ZP6yQE9j7a— BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026
Овај број није званичан податак о броју несталих особа, већ одражава хаотичну ситуацију на терену док породице покушавају да ступе у контакт са својим најближима, наводи британска телевизија.
Породице су на сајту подијелиле и фотографије особа до којих још нису успјеле да дођу.
На сајту се наводи и да је више од 1.200 људи пронађено након што су претходно били пријављени као нестали.
Најмање 164 особе су погинуле, а 971 повријеђена у снажним земљотресима који су погодили Венецуелу, изјавила је раније данас привремена предсједница те земље Делси Родригез, пренио је Ројтерс.
Земљотреси јачине 7,5 и 7,2 степена по Рихтеру погодили су ту латиноамеричку земљу и причинили велику материјалну штету, преноси Танјуг.
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