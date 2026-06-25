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Захарова: Брисел главна препрека миру

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 16:43

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Захарова: Брисел главна препрека миру
Фото: X

ЕУ је слањем оружја Украјини постала главна препрека миру у тој земљи, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Најава такозваних донација за финансирање континуиране крваве агресије Кијева на цивиле служи као додатни убједљив доказ да је Европа, Западна Европа, постала главна препрека миру", изјавила је Захарова на конференцији за новинаре.

У орвеловској перцепцији Европљана, рат се види као пут ка миру, оцијенила је она.

"Због тога они активно улажу у војну подршку режиму /украјинског предсједника Владимира/ Зеленског, позиционирајући се као његова стратешка позадина у сталним покушајима да нанесу, како кажу, стратешки пораз нашој земљи на бојном пољу. Али то раде рукама и животима украјинских грађана", истакла је Захарова.

Према њеним ријечима, Кијев користи тврдње о скорој "побједи" да би испровоцирао Русију на ескалацију сукоба и тиме обезбиједио нову помоћ са Запада, преноси Срна.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Брисел

Украјина

Сукоб

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