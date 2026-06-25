Трамп слави побједу: Сенатори се предомислили пред гласање

Аутор:АТВ редакција
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Амерички Сенат је у сриједу увече одбио покушај да унапреди нову мјеру о ратним овлашћењима према Ирану, само дан након што је усвојио резолуцију усмјерену на ограничавање војног ангажмана Сједињених Америчких Држава.
Касно ноћно гласање услиједило је након Трамповог незадовољства републиканским сенаторима који су у уторак подржали резолуцију о ратним овлашћењима за Иран, као и онима који су тада изостали. Предсједник је тврдио да је Конгрес тиме ослабио његову позицију за преговарачким столом са Ираном.
Републикански сенатори Ренд Пол и Бил Кесиди, који су раније гласали за ограничавање предсједникових ратних овлашћења, овог пута су промијенили став. Пол је био уздржан, док је Кесиди гласао против даљег напредовања мјере. Сузан Колинс и Лиза Мурковски поново су подржале резолуцију, а демократа Џон Фетерман поново је био против. Коначан резултат гласања био је 47 према 50, уз један глас "присутан".
Трамп је након тога на мрежи Truth Social поздравио исход и поручио: "Ово гласање истиче Иран!"
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Раније током дана, на напетом ручку републиканске групе у Сенату, Кесиди је рекао Трампу да ће наставити да подржава мере о ратним овлашћењима док Конгрес и америчка јавност не добију више информација о сукобу.
Након састанка Кесиди је новинарима рекао: "Нисте рекли америчком народу шта се дешава. Требало је да траје четири недјеље, траје четири мјесеца. Наши првобитни циљеви нису остварени и желим да знам шта се дешава."
Касније је, међутим, саопштио да је од потпредседника Џеј Ди Венса и специјалног изасланика Стива Виткофа добио детаљан брифинг о Ирану.
Пол је навео да није промијенио став о рату и извршној власти, али да му је Трамп тражио да узме у обзир преговарачку позицију предсједника. Ово је било 11. гласање Сената о мјери везаној за ратна овлашћења према Ирану од почетка године.
(Кликс)
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