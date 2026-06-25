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Земљотрес и у Калифорнији

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 14:26

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнидуте 5,6 степени по Рихтеровој скали догодио се у Калифорнији, у САД, јавио је АП.

У извјештају се наводи да је епицентар био близу града Вилитс, на око 225 километара сјевероисточно од Сан Франциска.

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Према наводима локалних служби, неколико људи је повријеђено.

Медијска мрежа Си-Би-Ен објавила је да се ради о најснажнијем земљотресу у Калифорнији од 1940. године.

(СРНА)

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Тагови :

калифорнија

Земљотрес

потрес

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