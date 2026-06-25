Земљотрес и у Калифорнији

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнидуте 5,6 степени по Рихтеровој скали догодио се у Калифорнији, у САД, јавио је АП.
У извјештају се наводи да је епицентар био близу града Вилитс, на око 225 километара сјевероисточно од Сан Франциска.
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Према наводима локалних служби, неколико људи је повријеђено.
Медијска мрежа Си-Би-Ен објавила је да се ради о најснажнијем земљотресу у Калифорнији од 1940. године.
(СРНА)
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