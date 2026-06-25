Logo

Трагедија у Француској: Дјечак умро у врелом ауту, сатима био заглављен

25.06.2026 14:21

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Трогодишњи дјечак преминуо је Сен Гратјену, у француском департману Вал д'Оаз, након што је остао заробљен у паркираном аутомобилу током топлотног таласа који је погодио земљу, саопштили су данас француски званичници.

Према наводима тужилаштва у Понтоазу, дете су родитељи пронашли без свијести у возилу паркираном испред породичне куће, пренио је Фигаро.

Упркос покушајима родитеља и хитних служби да га реанимирају, дјечак је проглашен мртвим у 19.35 сати.

Истрага је показала да је отац у тренутку инцидента радио у помоћном објекту у дворишту, док је мајка одмарала са њиховим другим дјететом, старим 18 мјесеци.

Ушао у ауто и није могао да изађе

Према првим информацијама, дјечак је избјегао надзор родитеља најмање 45 минута, ушао у аутомобил чија врата нису била закључана и остао заробљен унутра. Возило је имало укључену дјечју сигурносну браву, па дијете није могло да изађе из аутомобила.

Венецуела земљотрес

Свијет

Не мирује тло у Венецуели: Регистровано још 10 накнадних потреса

Мајка је након трагедије хоспитализована због стања шока, а тужилаштво је покренуло истрагу због сумње на убиство из нехата.

Несрећа се догодила усред рекордног топлотног таласа који је погодио Француску.

Најтоплији дан у историји мјерења

Метеоролошка служба "Метео Франс" саопштила је да је земља јуче забиљежила најтоплији дан од почетка мјерења, са просечном националном температуром од 30 степени Целзијуса.

Ово је други сличан случај у Француској ове седмице. У понедјељак су двоје дјеце, узраста двије и четири године, пронађени мртви у породичном аутомобилу на паркингу стамбене зграде у Карпантрасу, на југу земље, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови :

Дјечак

Француска

трагедија

врућина

Коментари (0)

Прочитајте више

Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.

Свијет

Не мирује тло у Венецуели: Регистровано још 10 накнадних потреса

3 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак и замјеник министра правде Руске Федерације Константин Јурјевич Панферов разговарали су данас, у Санкт Петербургу,

Република Српска

Селак и Панферов разговарали о јачању сарадње министарстава правде Српске и Руске Федерације

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Дијете пало са литице, задобило тешке повреде: Драма у Словенији

3 ч

0
Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.

Стил

Заборавите на хаљину у бијелој боји: Ово ће бити тренд љета

3 ч

0

Више из рубрике

Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.

Свијет

Не мирује тло у Венецуели: Регистровано још 10 накнадних потреса

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Дијете пало са литице, задобило тешке повреде: Драма у Словенији

3 ч

0
Сунце у пустињи.

Свијет

Топлотни талас за три дана однио 200 живота у Шпанији: Температуре преко 42 степена

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.

Свијет

Путин: Солидарност са свима који живе у Венецуели

4 ч

0

  • Најновије

17

23

Одређен притвор Дервенћанину који је комшији запалио кућу

17

10

Центар дана, 25.06.2026.

16

50

Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

16

47

Унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде

16

43

Захарова: Брисел главна препрека миру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима