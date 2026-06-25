Трагедија у Француској: Дјечак умро у врелом ауту, сатима био заглављен

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Трогодишњи дјечак преминуо је Сен Гратјену, у француском департману Вал д'Оаз, након што је остао заробљен у паркираном аутомобилу током топлотног таласа који је погодио земљу, саопштили су данас француски званичници.
Према наводима тужилаштва у Понтоазу, дете су родитељи пронашли без свијести у возилу паркираном испред породичне куће, пренио је Фигаро.
Упркос покушајима родитеља и хитних служби да га реанимирају, дјечак је проглашен мртвим у 19.35 сати.
Истрага је показала да је отац у тренутку инцидента радио у помоћном објекту у дворишту, док је мајка одмарала са њиховим другим дјететом, старим 18 мјесеци.
Ушао у ауто и није могао да изађе
Према првим информацијама, дјечак је избјегао надзор родитеља најмање 45 минута, ушао у аутомобил чија врата нису била закључана и остао заробљен унутра. Возило је имало укључену дјечју сигурносну браву, па дијете није могло да изађе из аутомобила.
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Мајка је након трагедије хоспитализована због стања шока, а тужилаштво је покренуло истрагу због сумње на убиство из нехата.
Несрећа се догодила усред рекордног топлотног таласа који је погодио Француску.
Најтоплији дан у историји мјерења
Метеоролошка служба "Метео Франс" саопштила је да је земља јуче забиљежила најтоплији дан од почетка мјерења, са просечном националном температуром од 30 степени Целзијуса.
Ово је други сличан случај у Француској ове седмице. У понедјељак су двоје дјеце, узраста двије и четири године, пронађени мртви у породичном аутомобилу на паркингу стамбене зграде у Карпантрасу, на југу земље, преноси Танјуг.
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