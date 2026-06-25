Селак и Панферов разговарали о јачању сарадње министарстава правде Српске и Руске Федерације

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак и замјеник министра правде Руске Федерације Константин Јурјевич Панферов разоварали су данас, у Санкт Петербургу, о унапређењу сарадње између министарстава правде Републике Српске и Руске Федерације.
Министар Селак је захвалио на досадашњој сарадњи и подршци коју Руска Федерација пружа Републици Српској, истичући да су међусобно уважавање, поштовање надлежности и развој институционалних веза важан предуслов за даље јачање односа.
На састанку је потврђена спремност за наставак институционалне сарадње и њено унапређење у областима из надлежности министарстава правде, укључујући правосудне институције и систем извршења кривичних и прекршајних санкција, при чему су саговорници оцијенили да данашњи састанак представља важан корак ка њеном даљем јачању.
Током разговора истакнут је значај поштовања међународног права, владавине права и уставних надлежности институција као темеља правне сигурности и стабилности.
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"Поштовање међународног права, уставног поретка сваке државе и демократских институција представља темељ правне сигурности и стабилности сваког друштва", поручио је министар Селак.
Састанак је одржан у оквиру службене посјете делегације Републике Српске Руској Федерацији и учешћа на 14. Петербуршком међународном правном форуму.
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