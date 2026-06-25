Селак: Законе могу доносити само демократски изабрани парламенти

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак учествовао је данас, у Санкт Петербургу, на округлом столу министара правде, који се одржава у оквиру XИВ Петербуршког међународног правног форума, а на којем је учествовало 17 министара правде из цијелог свијета.
У свом обраћању министар Селак је поручио да је Република Српска чврсто опредијељена за изградњу модерног, ефикасног и праведног правног система заснованог на владавини права, правној сигурности и поштовању Устава и међународног права.
Он је представио активности Министарства правде Републике Српске који се односе на јачање институција, истичући реформске процесе, дигитализацију и успостављање Регистра стварних власника као важног механизма у борби против корупције, прања новца и других облика финансијског криминала.
Министар Селак је говорио и о недавно усвојеним измјенама Кривичног законика Републике Српске, наглашавајући да је њима додатно потврђена улога суда као независног носиоца судске власти, који у сваком појединачном случају одлучује о испуњености услова за замјену казне затвора новчаном казном или радом у јавном интересу.
Посебан дио обраћања био је посвећен уставноправним приликама у БиХ, а током којег је министар Селак указао да Република Српска досљедно инсистира на поштовању Дејтонског мировног споразума, уставног поретка и надлежности демократски изабраних институција.
Он је оцијенио да владавина права подразумијева не само поштовање закона, већ и поштовање процедура по којима се закони доносе, нагласивши да законодавна овлашћења морају бити искључиво у рукама парламената који имају демократски легитимитет.
„Посебно забрињава чињеница да су измјене Кривичног закона БиХ 2021. и 2023. године донесене одлуком високог представника, а не у парламентарној процедури. Сматрамо да кривично законодавство, као једна од најосјетљивијих области права, могу доносити искључиво демократски изабрани парламенти“, поручио је министар Селак.
Он је истакао да Република Српска остаје опредијељена за мир, стабилност, сарадњу и међусобно уважавање, те да ће наставити да развија сарадњу са Руском Федерацијом и другим партнерима у области правосуђа, образовања и институционалног развоја.
Петербуршки међународни правни форум окупио је највише представнике правосудних институција, министре правде, судије, професоре права и правне стручњаке из бројних држава, с циљем размјене искустава и јачања међународне сарадње у области права.
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