Објављен снимак разговора Додика и Изетбеговића

Објављен је снимак разговора предсједника СНСД-а Милорада Додика и лидера СДА Бакира Изетбеговић, а све након што је Изетбеговић пријетио силом.

У разговору Милорад Додик упућује оштар и недвосмислен одговор Бакиру Изетбеговићу, јасно стављајући до знања да неће прихватити било какве притиске, пријетње или покушаје понижавања Републике Српске и њеног народа.

Без устезања и дипломатских фраза, Додик поручује да нико нема право да пријети Републици Српској, наглашавајући да ће увијек бранити њене институције, достојанство и право њеног народа да сам одлучује о својој будућности.

Додик је јасно упитао Изетбеговића зашто му је пријетио, док је лидер СДА то негирао, иако је јавно доступан снимак гдје он говори како "Додика треба склонити силом".

Снимак је објавио портал Српски гласник, да би се потом проширио друштвеним мрежама.