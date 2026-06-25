Logo

Објављен снимак разговора Додика и Изетбеговића

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 13:22

Коментари:

12
Објављен снимак разговора Додика и Изетбеговића
Фото: ATV

Објављен је снимак разговора предсједника СНСД-а Милорада Додика и лидера СДА Бакира Изетбеговић, а све након што је Изетбеговић пријетио силом.

У разговору Милорад Додик упућује оштар и недвосмислен одговор Бакиру Изетбеговићу, јасно стављајући до знања да неће прихватити било какве притиске, пријетње или покушаје понижавања Републике Српске и њеног народа.

Без устезања и дипломатских фраза, Додик поручује да нико нема право да пријети Републици Српској, наглашавајући да ће увијек бранити њене институције, достојанство и право њеног народа да сам одлучује о својој будућности.

Додик је јасно упитао Изетбеговића зашто му је пријетио, док је лидер СДА то негирао, иако је јавно доступан снимак гдје он говори како "Додика треба склонити силом".

Снимак је објавио портал Српски гласник, да би се потом проширио друштвеним мрежама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

Додик Изетбеговић разговор

Додик Изетбеговић

Коментари (12)

Више из рубрике

Лична и возачка карта на столу.

БиХ

Упозорење из МУП-а КС: Преузмите документа у овом року или ће бити поништена

6 ч

1
Сарајево смог магла

БиХ

У овом дијелу БиХ је јутрос нездрав ваздух

7 ч

0
Којић: Устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који застрашују Србе

БиХ

Којић: Устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који застрашују Србе

8 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Несхватљиво ћутање бошњачких званичника на сркнављење православних обиљежја

9 ч

0

  • Најновије

17

23

Одређен притвор Дервенћанину који је комшији запалио кућу

17

10

Центар дана, 25.06.2026.

16

50

Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

16

47

Унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде

16

43

Захарова: Брисел главна препрека миру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима