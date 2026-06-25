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У овом дијелу БиХ је јутрос нездрав ваздух

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 09:56

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Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве категорије становништва у Илијашу, Мостару и Какању, док је у више градова у БиХ забиљежен умјерено загађен ваздух, показују подаци објављени на страници "Зрак.екоакција".

Према мјерењима у 9.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Илијашу износио је 136, у Мостару 121, а у Какању 111, због чега се осјетљивим категоријама становништва препоручује смањен боравак и физичка активност на отвореном, док се и осталима савјетује да избјегавају дужа и већа физичка напрезања на отвореном.

Ваздух је умјерено загађен у Зеници са индексом квалитета 83, Маглају 77, Лукавцу 76, Гацку 75, Броду 71, Тузли и Високом 66, Сарајеву и Живиницама 64, Вогошћи и Иван-седлу 62, Требињу 56, Хаџићима и Тешњу 55, Приједору 53, те Бањалуци 51.

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Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а вриједности изнад 300 представљају опасност по здравље, преноси Срна.

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Тагови :

нездрав ваздух

Мостар

Какањ

Илијаш

загађен ваздух

Квалитет ваздуха

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