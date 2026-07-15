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Међу страдалима у заглављеном лифту и један Балканац

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 16:20

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Пожар у згради уизградњи у Бриселу.
Фото: Scope Report/X/Screenshot

Велики пожар избио је у уторак ујутру на градилишту за реновирање Окси торња у центру Брисела.

Потврђено је да је шест особа у том пожару преминуло, а пет од шест особа били су белгијски држављани, док је једна била Румун, према информацијама листа Het Laatste Nieuws.

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Смртни случајеви су потврђени касно у уторак од стране одјељења за радне несреће јавног тужилаштва. Портпаролка Валентина Мароки изјавила је да су спасиоци отворили лифт и у њему пронашли шест тијела особа које су претходно заведене као нестале.

Спасилачке екипе су током вечери наставиле да претражују други отвор лифта, али тамо, срећом, нису пронашле жртве.

Пожар избио у окнима лифта

Пожар је избио око 07:30 у лифтовским окнима зграде на Тргу Де Брокере, гдје се бивше административно сједиште Града Брисела претвара у комплекс мјешовите намјене у самом центру престонице.

Према информацијама јавног тужилаштва, у тренутку избијања пожара на градилишту се налазило око 250 људи. Након евакуације објекта, пријављено је да недостаје шест радника, за које се вјерује да су били белгијски или румунски држављани.

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Градилиште је затворено и запечаћено као дио истраге.

У истрагу су укључени стручњаци за пожаре и форензику, као и полиција Брисел-Главни град/Иксел, инспектори Националног завода за социјално осигурање и инспекција за добробит на раду.

Истражиоци ће сада покушати да утврде узрок несреће и да прецизно реконструишу ток догађаја.

Уколико истрага то буде дозволила, ажурирано саопштење биће објављено касније током сљедеће недјеље, навело је тужилаштво.

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Краљ Филип и премијер Барт Де Вевер посјетили су у уторак поподне Трг Де Брокере како би се састали са ватрогасцима и екипама хитне помоћи које су учествовале у интервенцији.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Брисел

пожар

Лифт

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