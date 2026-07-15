Међу страдалима у заглављеном лифту и један Балканац

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је у уторак ујутру на градилишту за реновирање Окси торња у центру Брисела.
Потврђено је да је шест особа у том пожару преминуло, а пет од шест особа били су белгијски држављани, док је једна била Румун, према информацијама листа Het Laatste Nieuws.
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Смртни случајеви су потврђени касно у уторак од стране одјељења за радне несреће јавног тужилаштва. Портпаролка Валентина Мароки изјавила је да су спасиоци отворили лифт и у њему пронашли шест тијела особа које су претходно заведене као нестале.
Спасилачке екипе су током вечери наставиле да претражују други отвор лифта, али тамо, срећом, нису пронашле жртве.
Пожар је избио око 07:30 у лифтовским окнима зграде на Тргу Де Брокере, гдје се бивше административно сједиште Града Брисела претвара у комплекс мјешовите намјене у самом центру престонице.
Према информацијама јавног тужилаштва, у тренутку избијања пожара на градилишту се налазило око 250 људи. Након евакуације објекта, пријављено је да недостаје шест радника, за које се вјерује да су били белгијски или румунски држављани.
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Градилиште је затворено и запечаћено као дио истраге.
У истрагу су укључени стручњаци за пожаре и форензику, као и полиција Брисел-Главни град/Иксел, инспектори Националног завода за социјално осигурање и инспекција за добробит на раду.
Истражиоци ће сада покушати да утврде узрок несреће и да прецизно реконструишу ток догађаја.
Уколико истрага то буде дозволила, ажурирано саопштење биће објављено касније током сљедеће недјеље, навело је тужилаштво.
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Краљ Филип и премијер Барт Де Вевер посјетили су у уторак поподне Трг Де Брокере како би се састали са ватрогасцима и екипама хитне помоћи које су учествовале у интервенцији.
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