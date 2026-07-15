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Незадржив пад: Њемачка индустрија изгубила 177.000 радних мјеста за годину дана

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 14:23

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радници страни домаћи грађевинци
Фото: ATV

Њемачка индустрија изгубила је 177.000 радних мјеста за само годину дана до децембра 2025, што показује све већи притисак на традиционално најважније секторе њемачке привреде који запошљавају око 6,5 милиона људи, саопштила је данас Савезна агенција за рад са сједиштем у Нирнбергу.

Највећи пад забиљежен је у аутомобилској индустрији и код њених добављача, где је угашено 52.000 радних мјеста, преносе медији.

Додатних 24.000 послова изгубљено је у сектору прераде метала, док је машиноградња смањила број запослених за 28.000.

Смањење броја запослених у индустрији наставило се и током 2026. године.

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Председница Савезне агенције за рад Андреа Налес изјавила је крајем јуна да немачка индустрија тренутно губи око 15.000 радних мјеста мјесечно.

Пад запослености одражава дубоке промјене кроз које пролази њемачки индустријски модел, а посебно је погођен аутомобилски сектор, који се суочава са преласком на електрична возила, растућом конкуренцијом кинеских произвођача, високим трошковима производње и слабијом тражњом на европском тржишту, преносе медији.

(сптник србија)

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Тагови :

Радници

Њемачка

отпуштање радника

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