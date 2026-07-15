Затвара се једна од најстаријих њемачких пивара: Након 347 година принуђени да ставе кључ у браву

Аутор:АТВ редакција
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Упркос очајничким покушајима да се спасе – укључујући и продају свог најпопуларнијег бренда – компанија, основана још давне 1679. године, није успјела да преживи тешку кризу која је потресла цијелу индустрију.
Њемачка пивара "Ајхбаум" (Eichbaum), са традицијом дугом готово три и по вијека, обуставља рад након што је проглашена неликвидном, пошто су покушаји њеног спасавања били неуспјешни.
Крајем октобра 2025. године, руководство је поднијело захтјев за покретање стечајног поступка Окружном суду у Манхајму, чиме је означен почетак краја за овог пиварског гиганта.
Након готово 350 година непрекидног пословања, компанија се нашла у безизлазној ситуацији. Како преноси лист *Mannheimer Morgen*, једноставно више није било средстава за даље преговоре са повјериоцима нити за отплату постојећих кредита, а коначна одлука о ликвидацији значи губитак радних мјеста за преосталу радну снагу од око 240 запослених.
Посљедњи дани пословања биће посвећени реализацији преосталих поруџбина закључно са крајем септембра 2026. године, након чега слиједи продаја цјелокупне имовине, укључујући и вриједно земљиште на којем се пивара налази.
У почетку је постојала нада да се катастрофа може избјећи. У покушају да стабилизује своје финансије, Ајхбаум је направио драстичан потез и продао права на свој најпопуларнији и најпродаванији бренд, безалкохолно пиће од слада "Карамалц", конкурентској пивари Велтинс.
Иако цијена трансакције није јавно објављена, она је била значајан извор прихода, са годишњом продајом која је прелазила 150.000 хектолитара. Поред тога, спроведено је реструктурисање, које је обухватало смањење броја запослених са почетних 290 на приближно 240.
Међутим, чак ни ови потези, који су требало да обезбиједе преко потребну ликвидност и смање трошкове, на крају нису могли да спасу историјску пивару у Манхајму од потпуног колапса. Испоставило се да су финансијске тешкоће биле превише дубоке, а проблеми са којима се компанија суочава превише сложени.
Руководство компаније потврдило је тешку ситуацију у званичном саопштењу, напомињући да, упркос мјерама реструктурисања, пословање и даље генерише губитке.
„Упркос мјерама реструктурисања, компанија са сједиштем у Манхајму послује са губитком и није у могућности да отплаћује своје кредите. С обзиром на овај контекст, и из економских и правних разлога у вези са инсолвентношћу, нема друге опције осим да се обустави пословање“, наводи се у саопштењу.
Као кључне разлоге за овај исход навели су драстичан пад извозне продаје, уз смањење потражње на домаћем њемачком тржишту у посљедњих неколико година. Ова комбинација негативних трендова довела је до хроничног недостатка ликвидности, који је на крају запечатио судбину компаније.
(Курир)
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