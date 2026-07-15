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Изузетно риједак случај: Змија у зоолошком врту добила 12 младунаца без мужјака

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 10:40

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Змија
Фото: pexels/ Danilo Marcelino

Женка белоусне бамбусове змије у зоолошком врту Пакави парк у белгијском Олмену донијела је на свијет 12 младунаца, иако је годинама била држана без мужјака, што је изузетно риједак случај, саопштили су данас стручњаци из зоолошког врта.

Ветеринар Тим Баутс рекао је да је одмах посумњао на необичан догађај када су га чувари обавестили да је змија Марија добила младунце, јер у њеном тераријуму дуго није било мужјака, пренели су медији.

Објашњење је пронађено у феномену који се назива „партеногенеза“, односно облику размножавања без оплодње мужјаком.

Код неких врста гмизаваца женке могу саме да се размножавају када нема мужјака, како би се наставила врста.

Баутс је објаснио да се у том процесу јајна ћелија спаја са делом ћелије који би иначе пропао, чиме настаје ембрион са готово идентичним генетским материјалом мајке.

Младунци нису потпуно исти као мајка, али су јој генетски веома слични.

Свих 12 младунаца су мужјаци.

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Иако овај начин размножавања може да помогне опстанку врсте, чувари су младунце одмах одвојили од мајке јер постоји опасност да би их она појела.

Змија, која раније није имала име, добила је име Марија по симболици „безгрешног зачећа“.

Баутс се нашалио да би, пошто је добила 12 младунаца, могли да их назову по апостолима. Ветеринар је навео да је партеногенеза веома ретка појава.

Раније је забиљежена, између осталог, код комодских змајева у лондонском зоолошком врту, али се никада раније није догодила у Белгији нити код ове врсте змије.

Посјетиоци Пакави парка већ могу да виде младунце.

(спутник србија)

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Тагови :

Змија

Белгија

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