Жену ујео поскок, снимљена борба за живот

Аутор:АТВ редакција
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Једна жена у Албанији снимала је и преносила уживо своју борбу за живот након што ју је, током посјете овој земљи, ујео поскок - најотровнија змија на нашим подручјима.
Ејми, која већ три и по године живи на Новом Зеланду, каже да се инцидент догодио 21. јуна око 10,19 часова, док је трчала планинском стазом у близини Валбоне.
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Одмах након уједа снимила је змију како би касније могла да буде идентификована, затим је сјела на стазу и позвала број хитне службе 112. Због неприступачног терена и проблема са комуникацијом, спасиоци у почетку нису могли да утврде њену тачну локацију.
Ејми је потом позвала свог оца у Аустралији, који ју је замолио да пошаље своју локацију путем апликације "Ват3Вордс" како би надлежни лакше могли да је пронађу, преноси "Телеграфи".
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Такође је контактирала власника једног пансиона у Скадру, који је преко апликације Воцап ступио у контакт са локалним властима и организовао слање возила хитне помоћи у то подручје.
Док је чекала помоћ, туристкиња каже да је у почетку грешком импровизовала подвез од своје одјеће, али га је касније уклонила и поставила компресивни завој преко мјеста уједа, остајући притом потпуно мирна у складу са упутствима која је добила.
Признаје да ју је највише плашила чињеница да ју је ујела најотровнија змија у Албанији. Ипак, оно што је највише дирнуло њене пратиоце на друштвеним мрежама јесте начин на који се носила са цијелом ситуацијом.
Упркос боловима, страху и неизвјесности, Ејми је наставила да снима себе, биљежећи сваки тренутак, па чак и збијајући шале како би остала смирена.
Свијет
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У својој поруци наглашава да је сигнал мобилног телефона био пресудан и да је без њега овај догађај могао да има потпуно другачији исход. Зато апелује на све туристе који истражују удаљена планинска подручја да са собом носе уређаје за хитне случајеве, попут инРич уређаја или личног радио-фара за лоцирање (ПЛБ), да преузму апликације за дељење локације као што је Ват3Вордс, као и да увијек имају одговарајући комплет прве помоћи.
На крају, Ејми захваљује свима који су јој притекли у помоћ, истичући да су брза реакција локалног становништва и надлежних служби омогућиле њено спасавање. На срећу, данас је ван животне опасности и ово трауматично искуство претворила је у поруку наде – да ни у најтежим тренуцима човјек никада не смије да изгуби вјеру и наду.
Tourist in Valbona (Albanian Alps) bitten by venomous horned viper kept filming her own survival minute-by-minute. Called 112, used What3Words, coordinated rescue via locals on WhatsApp. She survived. A real-life reminder: tech + calm saves lives in the wild. 🇦🇱 pic.twitter.com/0Du3bJUzKm— Kruja Chronicles (@FilteredZero) June 28, 2026
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