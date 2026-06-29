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Словенци ухапшени у Хрватској: Напали госте у ресторану, затим полицију

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 18:47

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У мјесту Ловречница код Умага ухапшено је двоје држављана Словеније. Они су у једном ресторану прво напали госте, а потом и полицију.

Истрагом је утврђено да су се 54-годишња Словенка и 20-годишњи Словенац прије доласка полиције на тераси ресторана сукобили са три жене од 86, 80 и 44 године, којима су нанијели повреде.

По доласку полиције држављани Словеније су наставили да вичу и вријеђају полицајце, а жена им је у једном тренутку и пријетила смрћу.

Полиција, Француска

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Када су јој полицајци рекли да је ухапшена, покушала је да побјегне, па је над њом примијењена сила, као и над двадесетогодишњаком који је покушавао да је ослободи, саопштено је из Полицијске управе истарске.

Држављанка Словеније се сумњичи за седам кривичних дјела, а 20-годишњи мушкарац за пет.

Након истраживања, осумњиченици су синоћ спроведени у притворску јединицу Полицијске управе истарске.

(СРНА)

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Тагови :

Хрватска

напад на полицију

физички напад

Полиција

ресторан

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