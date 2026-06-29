У Хрватској преминуло дијете, тужилаштво тражи обдукцију

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Полиција је јутрос око 6.05 сати запримила дојаву хитне медицинске помоћи да је на подручју Бузета (Хрватска) потребна љекарска помоћ дјетету.
Упркос напорима здравствених радника, дијете је преминуло те ће се по налогу надлежног државног тужилаштва обавити обдукција ради утврђивања тачног узорка смрти.
Полицијски службеници настављају утврђивати околности догађаја.
(Истраин)
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